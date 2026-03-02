Policía arresta a novio acusado de matar a puñaladas a madre de El Bronx y de herir a su hijo

Un hombre que perdió el control está siendo acusado de matar a su novia a cuchilladas y de apuñalar brutalmente al hijo de la mujer, de 16 años; ahora se encuentra encarcelado.

Identificado como Juan Rivas, de 45 años, fue procesado el domingo por asesinato, intento de asesinato, asalto y cargos de armas en el impactante ataque del sábado por la mañana en Highbridge que dejó a Yesenia Hall, de 42 años, sin vida y a su hijo malherido recuperándose en el Hospital Lincoln.

Por su parte, la jueza de El Bronx, Yadhira González-Taylor, ordenó al hispano permanecer detenido en Rikers Island sin derecho a fianza hasta su siguiente cita judicial.

Rivas fue arrestado cerca de las 2:30 de la tarde del sábado, apenas horas después de que la policía indicara que atacó brutalmente a Hall y a su hijo menor de edad, que no ha sido identificado, dentro de su apartamento de Sherman Avenue.

El hombre presuntamente usó un cuchillo para apuñalar repetidamente a Hall en el cuello y el torso, y para acuchillar al joven de 16 años en el cuello y la espalda, informó New York Post.

El adolescente se encuentra en condición estable, afirmó la policía.

Family praises Bronx teen wounded trying to save mom from being stabbed to death by boyfriend https://t.co/9uQz2962Np — MissCrayon 🌊🇺🇸 (@moughthere) March 2, 2026

“Oí al novio gritar: ‘¡Te voy a apuñalar!'”, declaró la vecina Shantrice Diamond, de 17 años, después del incidente. “Oí la voz de la mujer. Gritaba de dolor. Gritaba: ‘¡Alto! ¡Alto!'”

“Después de eso, dijo: ‘Me voy a morir, me voy a morir'”, dijo la jovencita. “Y como dos minutos después no oí nada más que silencio”.

Ambos fueron atacados alrededor de las 6:30 de la mañana, de acuerdo con las autoridades.

El sujeto se cambió la ropa y escapó del edificio de apartamentos.

Los agentes del Precinto 44 se apersonaron en 956 Sherman Ave. después de recibir una llamada al 911 sobre una agresión de un vecino que informó que “salía sangre de debajo de la puerta del apartamento”.

Cuando la policía se presentó en el apartamento, había charcos de sangre en el suelo hacia el dormitorio y salpicaduras en las paredes.

Rivas deberá regresar a la corte el jueves.

Sigue leyendo:

• Madre confiesa haber matado a su bebé “porque lloraba” hace 33 años en Nueva York

• Pelea mortal entre hermanos: balacera y golpes en hogar en NJ

• Hijo mató a abuela desaparecida en Nueva York: acusación tras dramático giro policial