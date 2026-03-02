Primavera en Starbucks: Chai Premium, sabores de coco y el nuevo llavero Bearista de cerezo

La primavera llega este 3 de marzo a Starbucks con el lanzamiento de su nuevo menú de temporada, cargado de sabores inéditos, nuevas colecciones de vasos y tazas inspirados en el matcha, los cerezos y las flores, que incluye un llavero Bearista.

Muy a tono con las tendencias gastronómicas del 2026, la gigante del café presenta una línea de productos inspirada en el ritual del té verde. Los diseños exclusivos se presentan en tonalidades que van desde el verde profundo del polvo de matcha hasta los tonos crema de la espuma, celebrando una de las bebidas más icónicas y energéticas de la marca.

Innovación en el menú Chai Premium y Personalización

Además, Starbucks introduce una receta de chai premium. Lo más relevante aquí es la personalización: ahora podrás ajustar los niveles de dulzura o picante y añadir sabores como vainilla, azúcar morena o canela para crear una bebida única que se adapte a tu paladar.

Nueva línea de coco tostado

La oferta se expande con una nueva gama de sabores tropicales a través de su línea de Coco Tostado, que incluye:

Toasted Coconut Cream Cold Brew : con una suave espuma fría de coco .

: con una suave . Latte de coco tostado: una opción versátil disponible tanto caliente como fría.

Un dato clave para los coffee lovers; Starbucks anunció que el jarabe de coco tostado se integra al menú de forma permanente.

El toque floral: Ube y lavanda

Para darle un matiz más colorido a la estación, la primavera se viste de morado con el nuevo macchiato helado de ube y coco. Además, regresa la tendencia floral con el esperado chai helado con crema de lavanda, una combinación que destaca por su estética y frescura.

Diseños de temporada: Arte en cada sorbo

Arte en cada sorbo: la nueva colección de vasos y tazas de Starbucks rinde tributo al ritual del matcha y a la delicadeza de los cerezo en flor (cherry blossoms). Crédito: Starbucks | Cortesía

A partir de este 3 de marzo, estarán disponibles dos nuevas colecciones de vasos y accesorios que reflejan la energía del matcha y la suavidad de las flores de cerezo rosa (cherry blossoms).

La propuesta visual se divide en dos estéticas principales:

Verde vibrante: inspirado en las hojas de matcha. Rosa suave: inspirado en la delicadeza de los cerezos.

Tras el éxito del vaso Bearista, que se agotó en pocas horas, esta colección trae un llavero Bearista con la flor de cerezo. Se trata de un oso de color gris, con vestimenta verde del color de la marca y entre sus manos una flor de cerezo, símbolo de la primavera.

Con más de 20 años sirviendo matcha, Starbucks busca capitalizar la energía y el ritual que rodea a esta bebida, ofreciendo productos que juegan con la “belleza en capas” del té verde. La colección incluye vasos, tazas y accesorios fabricados con diversos materiales y texturas; estos artículos estarán disponibles solo hasta agotar existencias.

Según Kap Pitarys, director de productos, la meta es que el cliente celebre su pasión por el matcha, ya sea en su versión clásica o en combinaciones innovadoras como el Matcha Helado con Crema de Lavanda.

Sigue leyendo: