Clarisa Molina iniciará acciones legales tras declaraciones de Sophinel Báez

La conductora Clarissa Molina emprenderá acciones legales en contra de su excompañera del concurso Miss República Dominicana, Sophinel Báez, tras fuertes declaraciones en su contra.

Báez insinuó, en una entrevista con Juan Carlos Albelo, que Clarissa Molina ganó el certamen Miss República Dominicana en 2015 porque supuestamente aceptó una “propuesta indecorosa” de un empresario.

En un comunicado obtenido por People, la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ desmintió las declaraciones de Báez en su contra.

“La actriz y comunicadora Clarissa Molina desmintió categóricamente las declaraciones sobre su persona que fueron realizadas por la señora Sophinel Báez durante una entrevista realizada por el periodista Juan Carlos Albelo en un medio de comunicación digital del país”, comenzó diciendo el comunicado.

Asimismo, en el comunicado se informó que Clarissa Molina apoderó a una firma de abogados en República Dominicana para tomar acciones legales pertinentes. También aseguró que las acciones legales se extenderán a los medios de comunicación que se hicieron eco de la información falsa.

“Advirtió, igualmente, que esas medidas legales serán extensivas a aquellos medios de comunicación y plataformas digitales que se hagan eco de dicha información falsa. Molina aclaró que no realizará declaraciones adicionales y que este comunicado constituye su única posición oficial sobre el asunto”, concluyó en su comunicado.

En su declaración, Báez aseguró que la exreina de belleza puertorriqueña Dayanara Torres fue jurado de Miss República Dominicana en 2015 y que, tras el certamen, le dijo a Báez que no le permitieron votar por ella. Sophinel Báez quedó como primera finalista del Miss República Dominicana 2015.

Tras estas declaraciones, Torres aclaró a People que nunca fue jurado del certamen Miss República Dominicana. “Yo nunca he sido jurado de Miss República Dominicana. En tres ocasiones tuve el honor de participar como jurado en el certamen internacional de Miss Universo, pero no he desempeñado ese rol en el certamen local de la República Dominicana. Se trata de una confusión y agradezco la oportunidad de aclararlo”, dijo la ex Miss Universo.

