Familia de Willie Colón cancela velatorio público en Nueva York por “preocupaciones de seguridad”

La familia del fallecido cantante Willie Colón canceló el velatorio público general, el cual estaba previsto que se realizara en Nueva York el 8 de marzo.

De acuerdo con el comunicado publicado por la familia, la razón por la cual se canceló el velatorio público es por preocupaciones de seguridad debido a la gran cantidad de personas que planeaban asistir al evento.

“Willie Colón, Visita Pública ha sido Cancelado. Debido a preocupaciones de seguridad inesperadas y la gran cantidad de personas que planean asistir de todo el mundo, nos vemos obligados a cancelar los planes de visita para nuestro amado Willie, el domingo 8 de marzo de 2026. Estamos profundamente agradecidos por el amor y la comprensión de todos”, se lee en el comunicado de la familia Colón publicado en la cuenta oficial de Instagram del fallecido cantante.

Estaba previsto que el velatorio de Willie Colón se realizara el sábado 7 de marzo y el domingo 8 de marzo en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett. El velorio público se realizaría el domingo 8 de marzo y el sábado estaba reservado para su familia y allegados.

Aunque se canceló el velatorio público, la familia aseguró que sí se realizará la misa exequial programada para el lunes 9 de marzo a las 9:30 a.m. en la Catedral de San Patricio, Nueva York. La misa se transmitirá en vivo, y la familia ofrecerá más detalles próximamente.

“Esperamos honrar y celebrar la vida de Willie junto a ustedes el lunes. Gracias por su comprensión y apoyo”, concluyó el comunicado de la familia.

El velatorio de Willie Colón se realizará de manera privada, al cual asistirá su familia y un número determinado de personas cercanas.

La leyenda de la salsa, nacida en Nueva York con raíces boricuas, falleció el pasado 21 de febrero en un hospital de Nueva York a los 75 años, luego de sufrir una insuficiencia respiratoria y complicaciones de salud.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, decretó el 9 de marzo como día de luto en memoria de Willie Colón, quien dejó un imponente legado musical latinoamericano y sobre todo en la salsa.

Willie Colón fue un referente de la salsa y se convirtió en un referente musical. Fue productor, músico y cantante y redefinió la salsa en la década de los 70 con la fusión de ritmos. El neoyorquino se convirtió en un arquitecto del género y junto con el panameño Rubén Blades se convirtieron en la dupla por excelencia de la salsa en aquel momento.

Blades le dedicó un mensaje a su colega y amigo, con quien tuvo una larga amistad, aunque tuvieron fuertes diferencias que se mantuvieron durante los últimos años de vida del cantante.

“Sin haberlo premeditado, nuestra combinación proyectaría al género afrocubano a otras dimensiones, y lo haría incluso a nivel mundial. Fue mi fortuna el encontrar a un músico con la inteligencia necesaria para comprender el sentido panamericano de mis composiciones y brindarles la oportunidad de ser escuchadas internacionalmente a través de su orquesta”, escribió Blades en una carta dedicada a la memoria de Willie Colón.

