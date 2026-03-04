Falleció Ana Luisa Peluffo, figura clave del cine mexicano

Ana Luisa Peluffo, estrella del cine mexicano, murió este miércoles 4 de marzo en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 96 años.

La noticia fue dada a conocer por su sobrina, Elena Ivonne, mediante un comunicado difundido en redes sociales. Su familia explicó que “falleció en paz, en su rancho en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”.

Peluffo nació el 5 de diciembre de 1929 en Querétaro y desarrolló una carrera diversa que incluyó actuación, pintura y números acuáticos. Su debut cinematográfico ocurrió en 1948 con la producción estadounidense “Tarzán and the Mermaids”, trabajo registrado por la plataforma Ecured.

Al año siguiente llegó a la industria mexicana con “La Venenosa”, aunque fue “La fuerza del deseo”, estrenada en 1955, la película que marcó su trayectoria. Ahí realizó el primer desnudo femenino del cine mexicano, gesto que se convirtió en un punto de referencia para la época.

Entre cabarets, protagonistas y clásicos populares

Su presencia en la pantalla grande creció rápido. Peluffo fue una figura relevante dentro del género de “cabareteras”, centrado en historias de mujeres vinculadas a la vida nocturna y a entornos complejos. Ese tipo de roles la llevó a consolidarse durante los años cincuenta, década en la que su nombre comenzó a circular entre directores, productores y públicos que la reconocían por su fuerza actoral y su presencia escénica.

En 1959 compartió créditos con Germán Valdés ‘Tin-Tan’ y Manuel ‘Loco’ Valdés en “Dos fantasmas y una muchacha”. Después llegarían trabajos como “Perro Callejero”, “El vecindario”, “Pedro Navaja” y “Furia Pasional”, títulos que ampliaron su registro y la mantuvieron vigente por varias generaciones.

Una carrera que también brilló en televisión

Aunque su filmografía supera las 200 producciones, Peluffo también dejó huella en la pantalla chica. Participó en telenovelas emblemáticas como “El pecado de Oyuki”, “Marimar”, “Lazos de amor”, “Tú y yo”, “María Isabel”, “Soñadoras” y “Mujeres Asesinas 3”. Su última aparición televisiva llegó en 2014 con la serie “El Mariachi”.

En su vida personal estuvo casada cuatro veces y tuvo un hijo, quien decidió mantenerse fuera del mundo del entretenimiento.

La Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la despidió con un mensaje que resalta su importancia artística, recordándola como una intérprete que “rompió esquemas y abrió brecha al cuerpo como un importante elemento en la actuación”. También se unió al reconocimiento la Asociación Nacional de Actores, donde era socia honoraria.

Su legado acompaña la memoria de la época de oro y también el tránsito hacia una industria en transformación. Ana Luisa Peluffo deja atrás una obra vasta que sigue viva en la historia del cine y la televisión mexicanas.

