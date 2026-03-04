Premios Oscar 2026: ¿Quiénes serán los presentadores de la ceremonia?

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció los primeros presentadores de la próxima edición de los premios Oscar 2026, que se celebrarán el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Entre los primeros confirmados se encuentran varios de los ganadores de la edición pasada de los Oscar. La Academia confirmó como presentadores Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña.

Brody ganó en la edición de 2025 en la categoría ‘Mejor Actor’ por su papel en la película ‘The Brutalist’, sumando la segunda estatuilla de su carrera. Mikey Madison ganó en la categoría ‘Mejor Actriz’ por su actuación en ‘Anora’. Kieran Culkin ganó como ‘Mejor Actor de Reparto’ por su papel en ‘A Real Pain’, mientras que Zoe Saldaña triunfó como actriz de reparto por ‘Emilia Pérez’.

La elección de estos actores como presentadores forma parte de una tradición de los Oscar en la que se invita a los ganadores anteriores a entregar los premios a los triunfadores de la siguiente edición.

A esta lista de presentadores se le suman otras figuras del espectáculo como Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph y Chase Infiniti.

Infiniti ha sido una de las protagonistas de la temporada de premios gracias a su actuación en la película ‘One Battle After Another’, aunque no cuenta con una nominación al Óscar en esta edición.

La 98ª edición de los Óscar será presentada por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo. La ceremonia se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu. La gala comenzará a las 7:00 p.m. ET y 4:00 p.m. PT.

‘Sinners’’ parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de ‘One Battle After Another’ que opta a 13 galardones.

