Oscar 2026: solo se interpretarán dos canciones durante la ceremonia

La organización para la ceremonia de premiación de la entrega número 98 de los premios Oscar sigue en marcha, y recientemente se ha informado a los nominados a la categoría Mejor Canción Original que no todas serán interpretadas esa noche en vivo, como ha pasado en otras ediciones.

Hay que recordar que los nominados fueron anunciados el pasado 22 de enero, y en esta categoría compiten ‘Dear Me’ de ‘Diane Warren: Relentless’, ‘Golden’ de ‘KPop Demon Hunters’, ‘I Lied To You’ de ‘Sinners’, ‘Sweet Dreams Of Joy’ de ‘Viva Verdi!’, y ‘Train Dreams’ de ‘Train Dreams’.

De las cinco nominadas solo serán interpretadas en vivo dos de ellas: ‘Golden’ de la película animada de Netflix ‘KPop Demon Hunters’ y ‘I Lied to You’ del drama de vampiros ‘Sinners’.

No es de extrañar que estas hayan sido las canciones elegidas para atraer visualizaciones de la ceremonia, pues hay que recordar que ‘Golden’ logró hacerse viral en TikTok, por lo que seguro muchos fanáticos esperan oírla en la ceremonia más importante que reconoce al cine. Las encargadas de interpretar esta canción son EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes dieron la voz al grupo ficticio HUNTR/X para la película.

Por otro lado, subirá al escenario el actor y cantante Miles Caton, quien interpreta ‘I Lied to You’ en ‘Sinners’ la cual ha hecho historia en esta edición al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Oscar.

Miles Caton interpreta ‘I Lied to You’, nominada a Mejor Canción Original. Crédito: Andrew Park | AP

En la carta enviada a los nominados, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dice: “Este año, los nominados a mejor canción original están siendo tratados con el mismo cuidado, enfoque narrativo e intención que las otras categorías de premios, todas las cuales se incluirán en el programa”.

Supuestamente, aunque por temas de tiempo no todas serán interpretadas en vivo, sí tendrán un espacio y será presentada mediante un segmento producido a medida, creado a partir de imágenes de la película a la que pertenece.

Este año, la ceremonia será nuevamente presentada por el comediante Conan O’Brien, siendo este su segundo año frente a la transmisión en vivo. Hay que recordar que esta ceremonia tuvo problemas de visualizaciones en años pasados, por lo que los productores han decidido hacer varios cambios para hacer el resultado más agradable al público.

Por eso mismo, este año debe significar un reto para los que están frente a la producción de la entrega de premios, pues el año pasado lograron alcanzar su mayor número de audiencia en cinco años.

Sigue leyendo:

• Oscar 2026: ¿Dónde ver todas las nominadas a Mejor Película?

• Natalie Portman critica a los Oscar por ignorar a las directoras en las nominaciones de 2026

• Leonardo DiCaprio expresó descontento tras el anuncio de nominados a los Oscar