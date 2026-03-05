(Entrevista) Concejal de Queens Julie Won apuesta a su historia migratoria en contienda por escaño de Nydia Velázquez

NUEVA YORK – La concejal de Queens, Julie Won, afirmó que ella es “madre y migrante”, lo que la faculta para entender mejor y trabajar más efectivamente por las comunidades del distrito 7 que busca representar en el Congreso tras el anuncio del retiro de la boricua Nydia Velázquez, quien ocupa actualmente el escaño.

Won, de origen surcoreano y quien migró con su familia a Estados Unidos cuando tenía 8 años, es uno de los tres aspirantes demócratas para ocupar el escaño por el Distrito 7 que abarca vecindarios de Brooklyn y Queens y es uno de los más progresistas de Nueva York.

Julie Won asumió como concejal de Queens en el 2022. Foto: cortesía de la oficina de Julie Won

La contienda, de las más sonadas en la ciudad de cara a las primarias de junio y las elecciones de medio término en la que se renovará un tercio de la Cámara de Representantes y la totalidad del Senado, enfrenta a Won con el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso; y la asambleísta estatal de Queens, Claire Valdez.

En una entrevista exclusiva con El Diario, Won rechazó que el centro de esta elección sea cuál de los candidatos está más a favor de la clase trabajadora, ya que a los tres contendientes los une esa batalla y es parte central de sus agendas.

“Para mí esto no es sobre quién es más de la clase trabajadora. Todos somos de la clase trabajadora; ninguno de nosotros vino de la riqueza, según mi conocimiento. Yo no vengo de familia adinerada. Yo también provengo de la clase trabajadora. Mi mamá trabajó en salones de uñas toda mi vida. Mi padre ha trabajado de todo, en delis, bodegas y almacenes. Yo entiendo lo que es tener los beneficios SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementario). Yo estudié en la escuela pública con almuerzo gratis. Sin eso no podía ir a la escuela”, expuso la política, quien en el 2022 se convirtió en la primera mujer y migrante en representar el distrito 26 que incluye Sunnyside, Astoria, Woodside y Long Island City.

La progresista dijo que apuesta a su campaña “positiva”, ya que al final del día los votantes importan más que los endosos, esto en referencia al apoyo que recibió Reynoso por parte de Velázquez y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por ejemplo; y Valdez, por parte del alcalde Zohran Mamdani y de Socialistas Democráticos de América (NYC-DSA).

Entre algunos de los logros desde que asumió el cargo, mencionó legislación para aumentar las sanciones por fraude de servicios legales migratorios; el programa “Big Apple Connect”, para proveer internet gratuita en complejos de vivienda pública, y los esfuerzos para aumentar el número de refugios para migrantes en su distrito.

En el centro de su plataforma, según resaltó, está una reforma migratoria comprensiva para detener la separación de las familias.

“Sin importar el color de nuestra piel o la forma de nuestros ojos, como inmigrantes, tenemos las mismas experiencias al venir a este país y tenemos más solidaridad para unirnos y para decir que nos levantamos juntos”, apostó Won.

La líder enfatizó en la necesidad de promover la accesibilidad a los servicios gubernamentales a través de mayores servicios de traducción e intérpretes, y el reforzamiento de la enseñanza del inglés como segundo idioma.

A continuación la primera parte de la entrevista de El Diario a la concejal de Queens, Julie Won:

El Diario (ED): “Won, hábleme de sus razones para correr por el distrito 7 de Nueva York y qué la llevó a tomar la decisión”

Julie Won (JW): “Para mí es profundamente personal la experiencia por lo que significó no poder salir del país cuando mi abuelo falleció, porque yo no tenía mi ciudadanía. Mi familia no pudo ir a su funeral, poque una vez sales, puede que no vuelvas a entrar hasta que tuviéramos un permiso de residencia o ciudadanía. Me tomó casi 10 años. Una de las legislaciones que impulsé en el Concejo fue duplicar la cantidad de sanciones por fraude de servicios legales para migración, porque lo que vemos una y otra vez son abogados fatulos (falsos) que pretenden serlo y cobran miles de dólares para decir, ‘te voy a ayudar a obtener la ciudadanía’; ‘te voy a ayudar a obtener la green card (tarjeta verde)’, y nos quitan miles de dólares por Facebook Messenger y luego desaparecen. Yo también (ayudé) a abrir la mayor cantidad de refugios para migrantes en mi distrito, porque cuando los autobuses de migración empezaron a llegar de Texas y algunos colegas estaban batallando por ver cuál distrito obtenía más dinero, yo levanté mi mano y dije: ‘Yo soy una inmigrante; voy a tomar tantos como yo pueda’. Así que terminamos asumiendo más de 30 refugios para migrantes donde tuvimos en cualquier momento dado más de 50,000 personas indocumentadas, pero los tomamos a todos, registramos a todos los niños en escuelas y luego abrimos Co-ops (cooperativas) de acceso a lenguaje (First Language Access Co-Op) para asegurarnos de que hubiera traducción. También yo empecé la primera cooperativa de trabajadoras del hogar para asegurarnos que las mujeres que quisieran trabajar como cuidadoras, así como limpieza del hogar tuvieran un camino legal para pagar impuestos, trabajar legalmente, a pesar de los asuntos federales que tenemos, y allanándoles el camino a la ciudadanía con visa de empresario y brindarles independencia financiera. También incrementamos el financiamiento para empleados como los de construcción para que tengan un camino para laborar legalmente, pagando impuestos y con la posibilidad de ciudadanía. Para mí el enfoque de mi campaña es una reforma migratoria comprensiva y detener la separación de las familias…”

Para Julie Won, candidata por el distrito congresional 7 de NYC, una reforma migratoria integral es parte central de su agenda. Foto: cortesía de la oficina de Julie Won

“Es mucho más lo que nosotros tenemos en común como migrantes”

ED: “La comunidad asiática ha crecido a lo largo de los años en la ciudad en muchos vecindarios, incluyendo los que usted quiere representar en el Congreso. Ahora mismo, la población asiática en la ciudad es una de las de más rápido crecimiento. Sin embargo, la población hispana continúa creciendo. ¿Qué características, retos y necesidades comparten ambas comunidades y cómo usted planea atenderlas a todas si llega al Congreso?”

JW: “Ahora mismo, mi distrito (en el Concejo) no es mayoritariamente asiático. Yo creo que es mucho más lo que nosotros tenemos en común como migrantes, porque en este distrito hay una pluralidad de migrantes. Somos más de 60%… Tenemos similitudes en cómo aprender el idioma inglés. Yo llegué aquí sin hablar nada de inglés y yo lo aprendí en escuela pública, en bibliotecas públicas y nosotros también la realidad de cómo es ser pagado por debajo de la mesa; saber lo que es sobrevivir para encontrar un trabajo aún cuando el Gobierno te dice que no puedes trabajar hasta que obtengas ciudadanía o residencia permanente, luego te dicen que tienes que trabajar, pero te quitan el Estatus de Protección Temporal…Yo creo que hay más en común entre migrantes, no importa que seas latino, africano, africano occidental, como hemos visto un alto flujo de africanos en la ciudad ahora mismo, o seas estadounidense de origen asiático; sin importar el color de nuestra piel o la forma de nuestros ojos, como inmigrantes, tenemos las mismas experiencias al venir a este país y tenemos más solidaridad para unirnos y para decir que nos levantamos juntos. Mi distrito tiene entrenamiento de respuesta rápida en cada vecindario que yo cofacilité y entrenamos a 2,000 ciudadanos estadounidenses dispuestos a levantarse por sus vecinos ya sean latinos, asiáticos, negros, blancos, no importa quién tú seas, te vamos a proteger y estar a tu lado…”

ED: “Won, usted tiene dos contendientes en esta carrera. Reynoso, por ejemplo, ha sido reconocido por algunas personas por su experiencia con más de 10 años en el Gobierno. Valdez ha sido promovida como la candidata de la clase trabajadora o de los trabajadores. ¿Cuál entiende que es el mejor activo suyo que la hace la mejor candidata para esta posición?”

JW: “Yo creo que hay grandes opciones en esta carrera, y la gente necesita tener opciones en una democracia. Actualmente, yo soy la única migrante en la contienda, así como la única madre. Yo soy una madre de dos niños, y eso no es para decir que los demás son menos. Yo creo que es maravilloso que la gente sea padre. Creo que también es maravilloso si trabajaste en la industria de restaurantes de comida rápida y la industria de servicios; yo también. Yo trabajé en restaurantes durante toda mi carrera universitaria porque yo tenía que mantenerme financieramente. Para mí esto no es sobre quién es más de la clase trabajadora. Todos somos de la clase trabajadora; ninguno de nosotros vino de la riqueza, según mi conocimiento. Yo no vengo de familia adinerada. Yo también provengo de la clase trabajadora. Mi mamá trabajó en salones de uñas toda mi vida. Mi padre ha trabajado de todo, en delis, bodegas y almacenes. Yo entiendo lo que es tener los beneficios SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementario). Yo estudié en la escuela pública con almuerzo gratis. Sin eso no podía ir a la escuela. Yo fui a la escuela asegurándome que tenía los beneficios públicos para todos, y por eso es que para mí es tan importante el acceso público a internet, porque si la educación está en línea y si los servicios gubernamentales están en línea, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros vecinos de bajos ingresos están conectados. Yo soy como Goldilocks (and the Three Bears). Claire ha estado en funciones por un año; Antonio ha estado en el Gobierno por 20 años y yo he estado aquí por cuatro, pero también tengo una profunda experiencia en el sector público en voluntariado. También fue la comisionada de la alcaldesa de Washington D.C. (Oficina del Alcalde de D.C. para Asuntos Asiáticos e Isleños del Pacífico), Muriel Bowser, cuando trabajé en el sector privado. Así que yo tengo 10 años de experiencia tecnológica y cuatro años ahora de experiencia gubernamental, y yo creo que todas esas destrezas son transferibles y han sido utilizadas para asegurar que el Gobierno tenga eficiencia y transparencia; accesibilidad en el Gobierno, y eso es lo que voy a continuar haciendo”

Los votantes son más importantes que los endosos

ED: “¿Qué usted piensa que buena parte del análisis sobre esta carrera se base en el apoyo del alcalde Zohran Mamdani a la aspiración de Valdez, y, por el otro lado, la desaprobación de Reynoso y de Velázquez a ese endoso?”

JW: “Yo creo que es tremendo que ellos tengan esos endosos. Yo también he sido endosada por cuatro congresistas, un senador, un senador estatal, un miembro de la Asamblea y un concejal. Todos esos endosos son importantes porque le muestra y le valida al electorado que eres una persona confiable, que haces tu trabajo. Pero lo que es más importante son los votantes, y por eso es que yo estoy hablando contigo hoy para hablarle a los votantes”

ED: “¿Usted piensa que Valdez tiene más probabilidades de ganar por el apoyo de Mamdani?”

JW: “Yo creo que el tiempo dirá, porque, como sabes, cada endoso es importante, al final del día no se transfiere de uno a uno a votos, y tú ves eso también con donaciones y en el apoyo en el terreno, así que yo creo que nadie puede, definitivamente, decir que, porque alguien tiene el endoso de una persona, tiene un pie adentro, porque ves esto todo el tiempo en la ciudad y en la historia de la ciudad. El alcalde puede endosar a alguien y eso no garantiza que van a ganar”

ED: “Y el hecho de que Velázquez está endosando a Reynoso; ella ha estado en el Gobierno por más de 30 años, es una congresista muy respetada, es la que va a salir de la posición. ¿Usted piensa que Reynoso tiene más probabilidades de ganar por el apoyo de Velázquez?”

JW: “Yo creo que vamos a ver. Yo no tengo nada más que respeto por la congresista Nydia Velázquez. Yo hablé con ella dos veces sobre mi potencial candidatura; yo le dije que yo lo quería hacer. Yo también me senté con el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, para hacerle saber, respetuosamente, que yo estaba pensando en hacerlo. Yo voy a seguir teniendo una campaña positiva, y no estoy aquí para decir si alguien puede ganar o no o que va a ganar por algo. Yo estoy aquí para ganar también y yo me voy a estar organizando en el terreno y trabajando con una amplia coalición de personas y con la comunidad para asegurarme que yo también tenga una fuerte posibilidad de ganar”

ED: “Usted es una demócrata progresista al igual que Reynoso; Valdez es socialista demócrata. ¿Hasta qué punto usted cree que esta carrera es más una entre distintas facciones del Partido Demócrata en lugar de candidatos?, porque cada vez que se menciona esta carrera, se empieza a hablar de las divisiones o los diferentes grupos dentro del Partido Demócrata. ¿Qué usted piensa de eso? ¿cuál es su análisis?”

JW: “Este es un distrito bien progresista. Usted no puede ser elegido en esta parte de Nueva York si no es progresista. Si uno mira el registro electoral, incluso si preguntas por registros futuros de votación, los pronósticos van a ser prácticamente los mismos. Yo creo que todos nosotros compartimos valores similares y vamos a continuar peleando por las mismas cosas, como reforma migratoria, asegurándonos que acabemos con todas las guerras; que luchamos por asequibilidad para todas las familias para que puedan poner comida en sus mesas, paguen la renta y tengan buenos beneficios del Gobierno como cuidado infantil universal. Al final del día, se resume en votantes y la relación personal con ellos…Estamos en marzo. Yo creo que la gente le va a prestar mucha más atención a esta contienda a medida que estemos más cerca de la fecha de la elección”

Vivienda asequible es otro de los temas esenciales en la agenda de Julie Won en su aspiración al Congreso por el distrito 7 de NYC. Foto: cortesía de la oficina de Julie Won

ED: “Usted ha mencionado cuidado de salud para todos, vivienda asequible, cuidado infantil asequible. Eso son asuntos que son centrales en su agenda y para los otros contendientes también. Pero mi pregunta es: ¿qué acciones ha tomado al momento en esa dirección que la preparan para continuar batallando por esos temas si alcanza su meta de llegar al Congreso?”

JW: “Primero, ‘Big Apple Connect’, ese es el programa de internet gratuito (para vivienda pública) que empezamos seis meses después de haber sido elegida (al Concejo) para tener internet y televisión por cable gratuito…En tres años, pudimos expandir ese programa a nivel de la ciudad, y ahora tenemos internet y televisión por cable gratis para todos los vecindarios. Segundo: abrimos la mayor cantidad de refugios para niños migrantes y los matriculamos en las escuelas. Mi distrito escolar tiene la mayor cantidad de financiamiento para nuestras escuelas porque nos aseguramos que en medio de crisis presupuestaria y escuelas reduciendo fondos, nosotros matriculamos más estudiantes para que nuestras escuelas amplificaran el financiamiento, que hubieran servicios adicionales, especialmente de inglés como segundo idioma, así como servicios de salud mental…Durante mis cuatro años, yo he aprobado más 18,000 unidades nuevas de vivienda, que es más de lo que ha hecho el condado de Queens”

ED: “Quiero hablar sobre cuidado infantil universal, porque el alcalde y la gobernadora Kathy Hochul han tomado pasos en esa dirección, pero parece ser que el sentir es que esto saldría muy caro y que tomaría mucho tiempo lograrlo. ¿Qué haría usted para avanzar con esa discusión en Washington D.C. de llegar al Congreso?”

JW: “Nosotros tenemos que asegurarnos que desbloqueamos la financiación de la educación infantil temprana que actualmente está bloqueada bajo Donald Trump. Además, se ha desmantelado completamente el Departamento de Educación bajo Donald Trump, lo que es un gran problema. Nosotros tenemos que asegurarnos de reinstalar el Departamento de Educación para educación pública, además de asegurarnos que haya esfuerzos de diversidad e inclusión para que los neoyorquinos de bajos ingresos, así como los niños en todo el país como yo, que no habría podido costear educación de otra manera, tengan un camino recto. Ahora mismo, nosotros hemos perdido financiamiento para becas, así como préstamos a bajo interés por el gobierno federal para estudiantes que quieren ir a la universidad o quieren obtener un título superior. Nosotros teníamos acceso a unos $50,000 dólares en préstamos a bajo interés para que estudiantes pudieran pagar un poco menos de la mitad lo que te costaría ir a la universidad…”

ED: “Sobre asequibilidad, Mamdani estuvo recientemente con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Ellos estaban discutiendo apartamentos asequibles para Sunnyside que es un vecindario que usted representa, pero usted no respalda ese proyecto. ¿Por qué no y qué se necesitaría hacer o arreglar para que usted apoye ese tipo de proyecto?”

JW: “Para estar clara, no es que yo no apoye el proyecto. Mis predecesores, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez; el senador estatal Michael Gianaris y mi predecesor Jimmy Van Bramer, rechazaron ese proyecto (Sunnyside Yard), así que fue antes de mi tiempo (en el Concejo). Lo que yo no apoyo es la manera en la que no hubo conversaciones con la comunidad. Como sabes muy bien, cada miembro de la comunidad debe ser parte de la democracia…y la congresista Nydia Velázquez ha sido una campeona en esto, en que la comunidad tiene que estar en el centro y en el primer frente de esta discusión para ser incluida en estas decisiones. No puede ser solo una decisión entre Donald Trump y Zohran Mamdani; tiene que ser Donald Trump, Zohran Mamdani y la comunidad, especialmente esos que son inmigrantes, la gente hispana que no están en la mesa y otros hablantes de idiomas que no están en la mesa que son de bajos ingresos…$21,000 millones de dólares en inversión es una cosa grande y sería muy bueno si lo obtuviéramos, pero tenemos que asegurarnos que haya procesos de aprobación…y que la comunidad pueda tener participación en este proceso cuando se tome una decisión. Al momento, el proyecto no está aprobado y nadie me ha dicho o pedido que apruebe o desapruebe, pero lo que estoy diciendo es que no está bien tomar estas decisiones sin el insumo de la comunidad”

ED: “¿Usted está planeando alguna reunión con el alcalde en relación con este asunto?”

JW: “La presidenta del Concejo (Julie Menin), y yo hemos solicitado una sesión informativa sobre el proyecto de Sunnyside Yard para que podamos tener un entendimiento claro de lo que esto significa, cuáles son las implicaciones y cómo estos cambios se harían legalmente”

Esta entrevista fue levemente editada para propósitos de mayor claridad. La segunda parte, en la que abordamos asuntos relacionados con Puerto Rico, será publicada próximamente. Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para actualizaciones.

Sigue leyendo: