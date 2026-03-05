Gareth Bale deja duro mensaje al Real Madrid: “Nunca quise el circo que rodea al club”

Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, desveló que nunca se sintió atraído por el “circo” que rodea al club blanco y que él solo quería jugar al fútbol e irse a casa, además de admitir que muchas veces se sintió como el objetivo de la prensa y de los aficionados.

El galés, ya retirado del fútbol, habló sobre su etapa en el Real Madrid en el podcast “The Overlap” junto a Gary Neville.

“Muchos jugadores van al Real Madrid y quieren ese glamour, pero yo nunca fui así. Yo solo quería jugar al fútbol e irme a casa. No quería estar dando entrevistas todo el tiempo, a veces tenía que hacerlo, pero nunca quise el circo que rodea al Real Madrid. Quería jugar al fútbol, irme a mi casa y estar con mi familia”.

“Creo que eso no era suficiente para el Real Madrid y para los aficionados. Ellos querían conocerte, conocer tu personalidad. Pero ese no era yo, yo era muy cabezota y no quería cambiar. Si hubiera jugado a ese juego mejor, probablemente no hubiera sido tanto el objetivo de la prensa y los aficionados”, agregó.

Bale cree que se le criticó mucho en su etapa en el Real Madrid

Durante la charla, Bale admitió que sí sintió que muchas veces se le criticó en exceso y puso de ejemplo una vez que se fue de un partido que estaba viendo desde la grada antes de tiempo.

“Nos dejaban irnos diez minutos antes de que acabara el partido si estábamos lesionados o suspendidos. Yo siempre me iba en el 82 para no pillar mucho tráfico, pero como perdimos, había una foto mía en los periódicos, diciendo que me había ido antes de tiempo. Y yo era como “me he ido como el resto”, pero era el objetivo”.

Bale estuvo en el Real Madrid entre 2013 y 2022, ganó tres ligas españolas y cinco Champions League, marcando en dos finales, y disputó más de 250 partidos con la camiseta blanca.

