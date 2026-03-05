Qué pasa si todavía no presentas tus impuestos y se acerca la fecha límite del IRS

Con la temporada de impuestos entrando a su recta final, millones de contribuyentes todavía no presentan su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Conforme se acerca la fecha límite del 15 de abril, expertos fiscales advierten que retrasar el proceso puede acarrear multas, intereses o retrasos en el reembolso, aunque existen opciones legales para quienes necesitan más tiempo.

Sin embargo, El IRS señala en su guía para contribuyentes que presentar la declaración a tiempo es la mejor alternativa para evitar sanciones, incluso si el contribuyente no puede pagar el total de los impuestos que adeude.

La fecha límite para presentar impuestos en EE.UU.

De manera habitual, los contribuyentes en Estados Unidos deben presentar su declaración federal antes del 15 de abril. La temporada fiscal suele comenzar a finales de enero, cuando el IRS empieza a aceptar declaraciones. A partir de ese momento, millones de contribuyentes presentan sus formularios para reportar ingresos, deducciones y créditos fiscales.

De acuerdo con el IRS, presentar la declaración antes de la fecha límite, además de evitar multas, facilita recibir cualquier reembolso de impuestos más rápidamente.

Qué ocurre si no presentas tu declaración a tiempo

Si un contribuyente no presenta su declaración antes de la fecha límite, el IRS puede aplicar una penalización conocida como ‘failure-to-file penalty’.

Según el IRS, esta multa puede ir de 5% del impuesto no pagado por cada mes de retraso, hasta un máximo de 25% del total adeudado.

Además, el IRS también puede cobrar intereses sobre el monto pendiente, lo que incrementa la deuda con el tiempo.

“La multa por no presentar la declaración puede ser significativamente mayor que la penalización por no pagar impuestos”, advierte el IRS en su información oficial para contribuyentes.

Por esta razón, los especialistas fiscales recomiendan enviar la declaración a tiempo incluso si no tienes el dinero para pagar el total.

¿Qué opciones tienes si necesitas más tiempo?

El IRS permite pedir una extensión automática de hasta seis meses para los contribuyentes que no pueden presentar su declaración antes de la fecha límite. Esta solicitud extiende el periodo hasta octubre.

Para solicitarla se utiliza el Formulario 4868, que puede enviarse electrónicamente o por correo.

Sin embargo, recuerda que la extensión solo aplica para presentar la declaración, no para pagar impuestos: “Una extensión para presentar no es una extensión para pagar”, indican las guías fiscales del IRS.

Por ello, si calculas que tienes un saldo negativo en tu declaración, debes hacer una estimación del monto y pagar antes de la fecha límite original (15 de abril) para evitar penalidades.

¿Cuándo podrías recibir tu reembolso de impuestos?

Para quienes esperan un reembolso, presentar la declaración a tiempo también es importante.

El IRS indica que la mayoría de los contribuyentes que presentan electrónicamente y eligen depósito directo reciben su reembolso en aproximadamente 21 días.

Cuanto más tiempo tardes en presentar tu declaración, demoras la devolución. Además, si la declaración incluye créditos fiscales específicos o requiere verificación adicional, el procesamiento podría tardar más.

Consejos del IRS para evitar problemas fiscales

El IRS recomienda tomar ciertas medidas para evitar errores o retrasos durante la temporada de impuestos.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:

Presentar la declaración electrónicamente

Revisar cuidadosamente los datos personales

Elegir depósito directo para recibir el reembolso

Conservar documentos y formularios fiscales

También aconseja consultar fuentes oficiales o profesionales fiscales si tienes dudas sobre deducciones o créditos.

“Utilizar herramientas digitales y revisar la información antes de enviar la declaración puede ayudar a evitar retrasos en el procesamiento”, señala el IRS.

Qué pasa si no puedes pagar tus impuestos

Para los contribuyentes que tienen dificultades para pagar el monto total adeudado, el IRS cuenta con diferentes opciones de pago, incluyendo pago a plazos.

Estos acuerdos permiten dividir la deuda en parciales durante un periodo determinado. Aunque los intereses continúan acumulándose, esta opción evita incurrir en acciones de cobro más severas.

“El IRS ofrece varias opciones de pago para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales”, indica la agencia.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la fecha límite de impuestos

¿Cuál es la fecha límite para presentar impuestos en Estados Unidos?

Habitualmente, la fecha límite para presentar la declaración federal es el 15 de abril, según el IRS.

¿Qué pasa si presento mis impuestos tarde?

El IRS puede aplicar una multa de hasta 5% por mes del impuesto adeudado, con un máximo de 25%, además de intereses.

¿Puedo pedir más tiempo para presentar impuestos?

Sí. Los contribuyentes pueden solicitar una extensión de seis meses mediante el Formulario 4868.

¿La extensión también aplica para pagar impuestos?

No. La extensión solo otorga más tiempo para presentar la declaración, pero el pago se tiene que realizar antes de la fecha límite original.

¿Cuánto tarda el IRS en enviar un reembolso?

La mayoría de los reembolsos se procesan en aproximadamente 21 días cuando se presenta la declaración electrónicamente.

Conclusión

A medida que se acerca la fecha límite para presentar impuestos en Estados Unidos, millones de contribuyentes aún tienen tiempo para completar su declaración y evitar sanciones del IRS. Presentar la documentación a tiempo, incluso si no se puede pagar el total adeudado, es la mejor estrategia para reducir multas e intereses.

Con opciones como extensiones y planes de pago, el sistema fiscal estadounidense ofrece alternativas para quienes necesitan más tiempo o enfrentan dificultades financieras. Sin embargo, actuar con anticipación es la clave para evitar problemas fiscales en el futuro.

