Dan bienvenida a Ana Patricia Gámez en la cadena Telemundo

Ana Patricia Gámez vive un momento muy especial en su carrera al ser contratada como colaboradora de la cadena Telemundo. La mexicana regresa a la televisión luego del fin del programa Enamorándonos USA, que transmitió Unimás.

Luego de que compartieran la noticia este 5 de marzo, la conductora fue recibida en Hoy Día con bombos y platillos.

El encargado de recibirla fue Carlos Calderón, quien comentó a la audiencia: “¡Estén en las cámaras y paren el oído, que tengo un gusto enorme el día de hoy de darle la bienvenida a una de las mujeres más talentosas, más luchonas, más fregonas del ambiente del entretenimiento, que está regresando a la televisión! ¡Mexicanísima, amiguísima, Ana Patricia Gámez está con nosotros!”.

Al entrar al estudio, la presentadora se mostró muy emocionada y agradeció la oportunidad que le brinda la cadena de TV para que esté de nuevo ante las cámaras.

“¡Qué emoción! ¡Hola, familia de Telemundo! ¡Hola allá en casa! Ay, señores, yo les tengo que decir que estoy muy feliz, muy emocionada… no voy a decir mentiras, ¡muy nerviosa también!”, comentó.

Ana Patricia Gámez ahora está en Telemundo

Carlos Calderón, luego de escucharla, le dijo: “¡No, por Dios! Si tú tienes muchísima experiencia, te sobra talento, te sobra cariño y te sobra el cariño de la gente para estar aquí. Así que te invitamos a que te quedes todo el programa con nosotros”.

Esta nueva oportunidad para Ana Patricia Gámez llega en un momento complejo en su vida, debido al divorcio con Luis Carlos Martínez.

A mediados de octubre de 2025, la presentadora mexicana confirmó oficialmente su separación tras 11 años de matrimonio. El proceso ha sido descrito como complejo y mediático debido a las acusaciones legales presentadas por ambas partes.

En la demanda, Ana Patricia declaró que su matrimonio llegó a su fin y que la convivencia se había vuelto “hostil”.

Además, acusó a su esposo de un presunto mal manejo de los fondos familiares y de ocultar ingresos para beneficio personal.

