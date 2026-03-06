Zar de la frontera de Trump viaja a Nueva York; se reunirá con gobernadora Hochul

Tom Homan, el llamado “zar fronterizo” del gobierno de Donald Trump, se reunirá hoy con la gobernadora Kathy Hochul en Albany, la capital de Nueva York.

Su encuentro se producirá no sólo en medio de las críticas de la gobernadora a la agenda migratoria federal, mientras ella y los legisladores estatales trabajan en un paquete de medidas para restringir el ICE, sino también después de que Trump destituyera a Kristi Noem como directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), algo que Hochul había pedido junto a muchos otros líderes demócratas y republicanos alrededor del país.

No se ha divulgado la agenda de la reunión. En anticipo David Orkin, abogado migratorio y candidato a la Asamblea Estatal por Queens (D 38), comentó: “Necesitamos legisladores estatales que hagan más que simplemente criticar al gobierno federal; necesitamos que actúen. Hay leyes que los líderes de Albany pueden pasar ahora mismo para fortalecer las protecciones para los inmigrantes. La propuesta de la gobernadora Hochul de poner fin a los acuerdos 287(g), que permiten a la policía local cooperar con ICE, debería ser lo mínimo”.

Además, “Necesitamos que los legisladores aprueben: (1) Nueva York para Todos, que va más allá e impide que las agencias policiales locales compartan información personal con ICE; (2) Dignity not Detention, que impide la construcción de nuevos centros de detención de inmigrantes en el estado; y (3) garantizar la representación legal universal en los procedimientos de deportación. Estas propuestas son sólo el comienzo: necesitamos liderazgo con coraje en Nueva York que exija la abolición de ICE a nivel federal. Todos pueden y deben llamar a sus representantes y exigir que apoyen la Ley de Nueva York para Todos y Dignity Not Detention”.

Esta semana la gobernadora Hochul arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. por la muerte en Buffalo de un refugiado nativo de Birmania tras ser liberado de un centro de detención, y por el breve arresto de una estudiante de la Universidad Columbia.

Al momento la Patrulla Fronteriza, una división de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), planea un nueva prisión en Rochester (NY), desatando críticas a las que se suman el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, así como la senadora Kirsten Gillibrand y el representante Joe Morelle.

El 12 de febrero Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, visitó a su homólogo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en su cruzada compartida contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) promovidas por Trump. Su encuentro coincidió con el anuncio del zar fronterizo, Tom Homan, del fin de la ofensiva migratoria “Surge” en Minnesota.