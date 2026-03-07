Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus cerrarán tiendas en EE.UU.: qué está pasando con el retail de lujo

El sector del retail de lujo en Estados Unidos enfrenta un nuevo golpe. Este sábado 7 de marzo de 2026, Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus anunciaron que cerrarán varias tiendas como parte de su reestructuración financiera tras una serie de dificultades económicas que han afectado a los grandes almacenes de lujo en los últimos años.

Para revertir esta situación, ambas cadenas buscan reducir costos y adaptarse a un mercado donde el comercio electrónico y los cambios en los hábitos de consumo han transformado el sector. Sin embargo, expertos advierten que estos cierres, en alrededor de 15 tiendas, reflejan la presión creciente que están sufriendo las tiendas físicas tradicionales.

La crisis financiera detrás de los cierres

Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus forman parte del grupo Saks Global, una compañía que ha sufrido una fuerte presión financiera en los últimos años debido a su elevado nivel de deuda y a la competencia contra el comercio electrónico, cuyos costos de operación son mucho más bajos.

Apenas en enero, el grupo se había declarado en bancarrota, en un intento por reestructurar sus deudas.

De acuerdo con Associated Press, el grupo busca decidió cerrar algunas tiendas para reducir gastos operativos y reorganizar su estructura empresarial. “La empresa está evaluando su red de tiendas para concentrarse en ubicaciones más rentables”, indicó Saks Global en un comunicado.

Sin embargo esta decisión coincide con la de otros grandes almacenes, que también enfrentan cambios profundos ante el nuevo comportamiento de los consumidores.

Cómo cambió el negocio del retail de lujo

Durante décadas, cadenas como Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus dominaron el mercado de lujo en Estados Unidos operando grandes tiendas, ubicadas en ciudades clave.

Sin embargo, el crecimiento del comercio electrónico y los cambios de hábitos de compra han reducido el tráfico en centros comerciales y tiendas físicas.

De acuerdo con datos de Statista, el comercio electrónico representa ya más del 20% de las ventas minoristas en Estados Unidos, una tendencia que está obligando a muchas empresas a replantear su modelo de negocio.

“El retail tradicional enfrenta una transformación estructural”, señaló Neil Saunders, analista de la firma GlobalData Retail. “Las tiendas físicas deben adaptarse o reducir su presencia”.

El impacto para empleados y centros comerciales

Los cierres de tiendas afectan directamente a trabajadores y comunidades locales ya que suelen emplear a cientos de personas en cada almacen, desde vendedores hasta personal administrativo.

El reporte de Associated Press indica que los cierres podrían afectar a trabajadores en diferentes ciudades del país, aunque la empresa no ha detallado el número total de empleos que liquidará.

“Estamos tomando decisiones difíciles para asegurar el futuro del negocio”, sostuvo un portavoz de la compañía. Además, para muchos centros comerciales, la salida de una tienda ancla puede reducir el flujo de clientes y afectar a otros comercios.

La estrategia para sobrevivir en el nuevo mercado

Para mitigar los efectos de la competencia contra el comercio electrónico, las empresas del retail de lujo están apostando por nuevas estrategias que incluyen:

Expansión del comercio electrónico

Experiencias de compra exclusivas en tiendas

Integración de canales digitales y físicos

Reducción de tiendas menos rentables

El objetivo de estas estrategias es mantener una presencia física más selectiva mientras se fortalecen las ventas en línea.

“El modelo de grandes almacenes está evolucionando hacia formatos más flexibles”, explicó Saunders.

Por qué estos cierres también afectan a los consumidores

Aunque el cierre de tiendas puede parecer un problema corporativo, también puede afectar a los consumidores: menos tiendas físicas disponibles limitan a algunos compradores a tener menos acceso a ciertas marcas de lujo en sus ciudades.

También confirma que el comercio minorista estadounidense está siendo obligado a cambiar su modelo, incluso para empresas históricas.

Muchas familias y consumidores buscan cada vez con mayor frecuencia una experiencia de compra cada vez más digital.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el cierre de almacenes Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus

¿Por qué Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus están cerrando tiendas?

Las empresas buscan reducir costos y reorganizar su estructura tras enfrentar dificultades financieras a causa de los cambios en el mercado del retail.

¿Cuántas tiendas cerrarán?

La empresa estimó un número total de 15 tiendas afectadas por los cierres. Los reportes indican que varias ubicaciones serán afectadas como parte de la reorganización.

¿Qué pasará con los empleados?

Los cierres podrían afectar a los trabajadores de las tiendas, aunque la compañía no ha detallado el número exacto de puestos en riesgo.

¿El comercio electrónico está afectando al retail tradicional?

Sí. El crecimiento de las compras en línea ha reducido el tráfico en muchas tiendas físicas.

¿Seguirán existiendo tiendas de lujo físicas?

Sí, pero están reduciendo su número de establecimientos y enfocándose en ubicaciones más rentables y con promociones exclusivas en tienda.

Conclusión

Los cierres en establecimientos de Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus reflejan los cambios profundos que atraviesa el sector del retail de lujo en Estados Unidos. La competencia contra el comercio electrónico, cambios en el consumo y presión financiera ha obligado a estas empresas a replantear su estrategia.

En los próximos años, el sector seguirá transformándose, con menos tiendas físicas pero con una mayor integración entre ventas digitales y experiencias en tienda.

