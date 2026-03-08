Adamari López muestra cómo fue el cumpleaños número 11 de Alaïa

Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, cumplió 11 años y la celebración fue por todo lo alto con una piscinada llena de muchos detalles especiales para que la niña disfrutara de un momento único junto a sus seres queridos.

En la cuenta en Instagram de la co-conductora del programa Desiguales se vio la decoración con elementos de verano, muchos colores y también diversión.

Para que la cumpleañera y sus amigos disfrutaran, la boricua decidió instalar un tobogán y además puso a disposición una gran cantidad de salvavidas y juegos para hacer de este día algo inolvidable.

El cumpleaños número 11 de Alaïa

Adamari López habló de la importancia de este tipo de celebraciones en su familia: “Verte feliz… disfrutar cada momento, reír, abrazar a tus amigos y sentirte tan querida, es de las cosas que más llena mi corazón. Así celebramos tus 11 años, una fiesta pensada por ti y hecha tal como la soñabas, mi muñeca Alaïa”.

Además, dedicó unas palabras a quienes fueron a la fiesta, incluyendo a su comadre Chiquibaby y su bebé Capri Blu. “Gracias a todos los que estuvieron ahí, a los que la acompañaron y a quienes le enviaron mensajes tan lindos. De verdad sentimos todo ese cariño”.

Por último, la famosa señaló: “Los cumpleaños pasan rápido… pero estos momentos se quedan para siempre en el corazón”.

Los seguidores de la presentadora le dejaron varios comentarios para hablar de esta celebración: “Qué lindo es ver tu mirada Ada de felicidad. Tu rostro lo dice , Dios siempre está presente para darnos lo mejor que nos haga feliz. Yo feliz por ti”, “¡Hermosa celebración! Qué lindo verles tan felices”, “Felicidades, Alaia, que Dios te bendiga, princesa, tú tienes una madre maravillosa”.

