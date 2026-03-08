Programa estatal busca dar pago único de $1,500 a madres y pagos mensuales de $500 por 6 meses

Miles de madres podrían recibir ayuda económica directa antes y después del nacimiento de sus hijos si prospera una nueva propuesta legislativa en Illinois. El plan contempla entregar dinero en efectivo durante el embarazo y también en los primeros meses tras el parto para apoyar a familias con bajos ingresos.

Una ayuda económica antes y después del nacimiento

La iniciativa se conoce como Newborn Equity Support Transfer Program, o programa NEST, y busca ofrecer apoyo financiero a madres elegibles durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé.

De acuerdo con la propuesta, las participantes recibirían un pago único de $1,500 aproximadamente durante el tercer trimestre del embarazo.

Después del nacimiento del bebé, las beneficiarias obtendrían pagos mensuales de $500 durante los primeros seis meses.

Quiénes podrían recibir los pagos

El programa está dirigido a personas que den a luz en Illinois y que estén inscritas en Medicaid a través del programa Moms and Babies o que cumplan con los requisitos para recibir esa cobertura médica.

Los legisladores que respaldan la propuesta sostienen que esta ayuda económica podría aliviar la presión financiera que enfrentan muchas familias durante el embarazo y los primeros meses de crianza.

Cómo funcionaría el programa

El programa NEST sería administrado por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois, aunque su implementación dependería de que el estado apruebe el financiamiento correspondiente.

Según la propuesta legislativa, las autoridades estatales tendrían la facultad de crear las reglas necesarias para poner en marcha el programa.

Los pagos también serían considerados como una forma de ingreso garantizado bajo ciertas normas de asistencia estatal.

Esto significa que el dinero sería reconocido dentro del marco de elegibilidad de la Ley de Descuento Hospitalario para Pacientes Sin Seguro.

Informes y seguimiento del programa

El proyecto también establece que el Departamento de Servicios Humanos deberá presentar informes al Congreso estatal cada dos años.

Estos reportes deberán incluir información sobre cuántas personas participan en el programa y en qué zonas del estado viven.

Además, el estado deberá analizar los resultados relacionados con la salud materna e infantil, la estabilidad de vivienda y la seguridad económica de las familias beneficiarias.

Las autoridades también podrán incluir otros indicadores relevantes que identifiquen junto con organizaciones y grupos interesados.

Un proyecto aún en proceso legislativo

La propuesta avanza actualmente en el Congreso estatal de Illinois bajo el proyecto de ley HB5238 en la Cámara de Representantes y SB3756 en el Senado.

La versión del Senado fue presentada con respaldo de legisladores demócratas y, hasta el 26 de febrero, había sumado como copatrocinadora a la senadora Mattie Hunter.

Por ahora, los pagos aún no están aprobados oficialmente. El proyecto debe ser aprobado por los legisladores y recibir financiamiento estatal antes de que el dinero pueda comenzar a distribuirse.

Si el plan obtiene luz verde, las madres elegibles podrían comenzar a recibir estos pagos a partir del verano de 2026, con una fecha objetivo de implementación alrededor del 1 de julio de ese año.

