Ataque de Irán con misiles contra el centro de Israel deja al menos tres heridos

Un reciente ataque con misiles balísticos lanzado desde Irán contra el centro de Israel dejó como saldo tres personas heridas en dos localidades distintas.

Según equipos de respuesta inmediata y autoridades de seguridad, preliminarmente se conoció que el ataque se llevó a cabo con el uso de una ojiva equipada con una bomba de racimo, debido a la dispersión de los daños registrados en la zona central del país.

El servicio de emergencias Magen David Adom confirmó la atención de tres ciudadanos afectados por el impacto de metralla en diferentes puntos, informó The Times of Israel. En la ciudad de Tel Aviv, un hombre de aproximadamente 40 años fue trasladado a un centro hospitalario en estado grave tras recibir el impacto de los fragmentos del proyectil.

Entretanto, en la localidad de Petah Tikva se reportaron las otras dos víctimas de la jornada. Un joven de 25 años sufrió heridas consideradas de gravedad moderada, mientras que un hombre de 56 años fue evaluado y se encuentra en buen estado de salud. Todos los afectados recibieron atención médica inmediata por parte de los cuerpos de emergencia desplegados tras las explosiones.

Investigan el tipo de armamento utilizado

La policía de Israel informó sobre el registro de más de doce impactos en diversos sectores estratégicos del centro del país. Según el reporte oficial de las fuerzas de seguridad, la multiplicidad de los puntos de caída en un mismo evento refuerza la hipótesis de que el misil balístico iraní transportaba una ojiva de bomba de racimo, diseñada para dispersar submuniciones sobre un área extensa.

El cuerpo militar israelí indicó que las circunstancias exactas de los impactos y las especificaciones técnicas del armamento utilizado continúan bajo un proceso de investigación exhaustiva.

