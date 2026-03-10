Líquido en los pulmones: 4 señales que debes atender de inmediato

La acumulación de líquido en los pulmones (clínicamente edema pulmonar) es una condición médica seria que puede comprometer la respiración y poner en riesgo la vida si no se trata a tiempo. La afección ocurre cuando el líquido se acumula en unas pequeñas bolsas de aire que están dentro de los pulmones, llamadas alvéolos, encargadas de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono.

Cuando los alvéolos se llenan de líquido en lugar de aire, el oxígeno no puede pasar correctamente al torrente sanguíneo, explica el portal médico Mayo Clinic. Como resultado, el cuerpo comienza a experimentar síntomas respiratorios que pueden empeorar con rapidez.

En muchos casos, el edema pulmonar está relacionado con problemas cardíacos, aunque también puede aparecer por infecciones como la neumonía, exposición a toxinas, algunos medicamentos, traumatismos en el pecho o por realizar actividad física en lugares de gran altitud.

4 señales de alerta por tener líquido en los pulmones

1. Dificultad para respirar

Uno de los síntomas más frecuentes es la falta de aire o disnea, y sea cual sea la afección, siempre debe atenderse de inmediato. La persona puede sentir que no logra llenar completamente los pulmones al respirar.

Este problema suele empeorar durante la actividad física o al acostarse, ya que el líquido se redistribuye en los pulmones.

2. Sensación de asfixia al acostarse

Muchas personas con edema pulmonar experimentan una sensación de ahogo cuando se recuestan. Esto puede provocar que necesiten dormir sentadas o con varias almohadas para poder respirar mejor. Este síntoma suele ser una señal de que el líquido está afectando el intercambio de oxígeno.

3. Ansiedad intensa o sensación de peligro

La falta de oxígeno puede provocar una reacción de alerta en el organismo. Algunas personas sienten ansiedad, agitación o la impresión de que algo grave está ocurriendo.

Este signo puede aparecer junto con respiración rápida o dificultad para hablar con normalidad.

4. Silbidos o jadeos al respirar

Los pulmones afectados por líquido pueden producir sonidos anormales al respirar, como silbidos o jadeos. Estos ruidos se producen cuando el aire intenta pasar por vías respiratorias parcialmente bloqueadas.

En los casos más graves, también puede aparecer tos con esputo espumoso o con sangre, una señal que requiere atención médica urgente.

El edema pulmonar aparece cuando el líquido se acumula en unas pequeñas bolsas de aire llamadas alvéolos, que están dentro de los pulmones. Crédito: Illustrissima | Shutterstock

Busca ayuda de inmediato

El edema pulmonar que aparece de forma repentina puede poner en peligro la vida. Por eso, si una persona presenta dificultad respiratoria intensa, sensación de asfixia o tos con espuma rosada, es necesario buscar ayuda médica de emergencia.

Las autoridades sanitarias recomiendan llamar a los servicios de emergencia (911) en lugar de intentar conducir hasta el hospital.

Si la afección no se trata a tiempo, puede provocar complicaciones importantes. Entre ellas se encuentra la hipertensión pulmonar, una condición en la que aumenta la presión en las arterias de los pulmones.

Con el tiempo, esta presión adicional puede debilitar el corazón y provocar insuficiencia cardíaca, lo que conduce a cuadros más severos y riesgo de fallecimiento.

