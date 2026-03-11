¿Cuántas veces orinas al día? Médico precisa la cantidad normal y cuándo preocuparte

La frecuencia con la que vas al baño para orinar puede ofrecer información sobre tu estado de salud. Aunque generalmente no se le presta atención, este hábito diario refleja cómo están funcionando los riñones, la vejiga y el equilibrio de líquidos del organismo.

El nefrólogo Dennis Moledina, profesor asistente de medicina en la Yale School of Medicine, explica que la cantidad de veces que una persona orina durante el día depende en gran medida de la cantidad de líquidos que consume, su dieta y su estado general de salud.

En este sentido, comprender cuál es la frecuencia considerada normal puede ayudar a detectar posibles problemas médicos a tiempo.

Cuántas veces es normal orinar al día

En términos generales, los especialistas consideran normal que una persona sana suele orinar entre cuatro y diez veces al día. Este rango puede variar dependiendo de varios factores, como el consumo de agua, bebidas con cafeína, actividad física o el clima.

El cuerpo humano regula constantemente el equilibrio de líquidos. Cuando se bebe más agua o líquidos, los riñones producen mayor cantidad de orina para eliminar el exceso.

De acuerdo con el doctor Moledina, una persona joven y sana que sigue una dieta típica puede producir desde medio litro hasta varios litros de orina al día, dependiendo de la hidratación. Cuando la vejiga acumula algunos cientos de mililitros de líquido, el cerebro envía la señal de que es momento de ir al baño.

Por esta razón, quienes consumen más líquidos suelen tener mayor frecuencia urinaria sin que esto represente un problema de salud.

Cuando deberías preocuparte y acudir al médico

Ir al baño más de diez veces al día puede ser normal en algunos casos, sobre todo si se han ingerido grandes cantidades de agua o bebidas diuréticas. Sin embargo, cuando esta frecuencia ocurre de manera constante o se acompaña de otros síntomas, puede ser necesario consultar a un médico.

Uno de los problemas más comunes asociados con el aumento de la frecuencia urinaria es la infección del tracto urinario. Esta condición suele provocar ganas frecuentes de orinar, incluso cuando la vejiga está casi vacía.

Otros síntomas que pueden aparecer incluyen ardor al orinar, molestias en la parte baja del abdomen o dolor lumbar.

También existe la posibilidad de que se trate de una vejiga hiperactiva, una afección que provoca una necesidad repentina y frecuente de orinar.

Por su parte, orinar muy pocas veces al día también puede ser una señal de alerta. Si una persona va al baño solo una o dos veces en 24 horas, podría indicar que el organismo no está produciendo suficiente orina.

En algunos casos, esto ocurre porque la persona no está bebiendo suficiente agua. Sin embargo, también puede relacionarse con problemas más serios, como una lesión renal o una enfermedad renal.

Los especialistas recomiendan consultar a un profesional de la salud si se presentan cambios persistentes en los hábitos urinarios. Entre las señales que requieren atención médica se encuentran:

Orinar más de diez veces al día sin haber aumentado la ingesta de líquidos

Ir al baño solo una o dos veces en 24 horas

Dolor o ardor al orinar

Presencia de sangre en la orina

Dolor en la espalda baja o en el abdomen

