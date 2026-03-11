Irónico final: anciano muerto y 11 heridos en choque múltiple con camión de bomberos en ruta a emergencia en Nueva York

Un hombre de 78 años murió y 11 personas resultaron heridas, incluyendo cinco bomberos, después de que un camión del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que respondía a una emergencia colisionara con una camioneta, lo que provocó un violento choque en cadena que involucró a otros dos vehículos en Brooklyn.

El camión de bomberos se dirigía hacia el este por la Avenida S con las luces encendidas cuando fue impactado por el conductor de una camioneta comercial que iba hacia el norte por la calle W. 11 en Gravesend alrededor de las 6:45 p.m. del martes, informó la Policía de Nueva York.

La colisión hizo que el camión de bomberos se estrellara contra un autobús de Access-a-Ride, que a su vez impactó contra una camioneta Lexus, detalló Daily News.

Una fuente policial indicó que el vehículo del FDNY impactó contra una camioneta perteneciente a Frontier HVAC -empresa de calefacción ubicada en Bensonhurst- después de que el conductor no cediera el paso al camión de bomberos.

Michael Liu, propietario de Frontier HVAC, confirmó que su conductor resultó herido y su vehículo quedó destrozado en el accidente. Afirmó que la parte delantera de la camioneta se desprendió cuando el camión de bomberos la embistió.

“Mi conductor está en el hospital”, dijo Liu, quien habló con su conductor tras la colisión. “Mi camioneta tenía luz verde y la del bombero, luz roja. El camión del bombero iba muy rápido”.

Un pasajero de 78 años del Access-a-Ride fue trasladado de urgencia al South Brooklyn Health en estado crítico y luego falleció. Otros tres pasajeros del Access-a-Ride y su conductor fueron trasladados al mismo sitio en condición estable.

El conductor de la camioneta fue llevado al NYU Langone Hospital y el conductor del Lexus a otro centro de salud, ambos en condición estable. Cinco bomberos fueron también trasladados a un hospital de la zona en condición estable.

En un caso parecido, en 2023 un hombre que sufría un ataque cardíaco murió después de que la ambulancia en la que era transportado chocara en ruta el hospital en Midtown Manhattan (NYC).

En 2021 una anciana murió al volcarse la ambulancia que la llevaba a hospital en Brooklyn. En 2020 también en ese condado un hombre falleció y varias personas resultaron heridas después de que un camión de bomberos chocara con una ambulancia.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.