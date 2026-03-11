Kai Havertz cumplió la “ley del ex” y rescató al Arsenal con empate ante el Leverkusen

El ajedrez táctico se impuso este miércoles en el choque entre el Bayer Leverkusen y el Arsenal, que terminó con una repartición de puntos tras un intenso 1-1 en Champions League.

En un partido donde los espacios fueron escasos, la estrategia a balón parado se convirtió en la única llave para romper el cerrojo. El primer tiempo fue una muestra de rigor defensivo, con una única ocasión clara para los “Gunners” cuando Gabriel Martinelli estrelló un remate en la escuadra al minuto 20.

Mientras la banda izquierda inglesa lucía activa, en el otro costado Bukayo Saka libraba una batalla perdida contra un Alejandro Grimaldo que se mostró impecable en la marca. La charla técnica del descanso surtió efecto inmediato para los locales.

Nada más iniciar el segundo tiempo, David Raya tuvo que emplearse a fondo para desviar un cabezazo de Terrier tras un servicio de Grimaldo. Sin embargo, en el tiro de esquina resultante, el propio Grimaldo puso un centro preciso al segundo poste donde Robert Andrich apareció para conectar un testarazo certero y poner el 1-0 en el minuto 46.

A partir de ahí, el Leverkusen se replegó con orden, frustrando los constantes balones altos de un Arsenal que no encontraba fisuras en la muralla alemana. Cuando la victoria de los dirigidos por Kasper Hjulmand parecía inminente, la polémica se cruzó en el área.

Al minuto 87, el colegiado señaló un penal por un contacto mínimo de Tillmann sobre Madueke, decisión que el VAR validó pese a las protestas locales. Kai Havertz, quien regresaba a la que fue su casa durante una década, asumió la responsabilidad y no perdonó desde los 11 metros para poner el definitivo 1-1.

