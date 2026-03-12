¿Adiós al ´free parking´ en Nueva York? Opción para bajar el déficit fiscal, pero alcalde Mamdani se opone

Una ciudad tan cara como Nueva York aún ofrece estacionamiento gratis en la mayoría de sus calles, pero eso podría cambiar, en medio del déficit financiero que enfrenta la alcaldía de “la capital del mundo”.

Aproximadamente 97% de las más de 3 millones de plazas de estacionamiento en la ciudad no tienen parquímetro, pero encontrarlas en zonas concurridas es difícil. En su mayoría son gratuitas sólo los domingos y los días festivos federales.

Ahora, la alcaldía de Nueva York está considerando la idea de cobrar por ello. El presidente del condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, opina que la medida podría ayudar a los residentes a encontrar espacios y recaudar fondos al mismo tiempo.

“Se podrían generar más de $1 mil millones de dólares en ingresos. Pero no se trata de estafar a los habitantes de Manhattan, sino de darles un lugar fijo para estacionar sus autos”, declaró Hoylman-Sigal a NBC News.

La idea ya se había planteado antes y pareció cobrar nueva vida esta semana: “No es un no”, dijo el vicealcalde Dean Fuelihan, confirmando que todas las ideas sobre ingresos están sobre la mesa, ya que la ciudad enfrenta un déficit enorme. “Tenemos que resolver este problema estructural y necesitamos su ayuda para resolverlo”.

Pero el alcalde Zohran Mamdani, quien vendió en su campaña electoral de 2025 los buses gratis y otras ideas similares, no apoya esta medida. En un comunicado afirmó que “no se cubre un déficit presupuestario de $5,400 millones de dólares con parquímetros; necesitamos un cambio estructural a la escala necesaria para que nuestra ciudad recupere una base financiera sólida”.

Justamente ayer Moody’s Ratings redujo a “negativa” su perspectiva para la ciudad de Nueva York, debido a los considerables y persistentes déficits presupuestarios que enfrenta y citando el plan del debutante alcalde Mamdani de recurrir a las reservas para equilibrar el presupuesto este año, el primero de su gestión.

Las autoridades municipales dicen que todas las ideas para generar ingresos están sobre la mesa, incluyendo cobrar por permisos de estacionamiento y la instalación de más parquímetros. En cuanto a los neoyorquinos que se preguntan si sus días de estacionamiento gratuito están contados, hay una pregunta que les viene a la mente: ¿Cuánto costaría? Son muchas preguntas en el aire, sin respuesta.

Esta semana ambas cámaras de la Legislatura estatal de Nueva York acordaron aumentar los impuestos a los neoyorquinos y corporaciones más ricos, algo que pide el alcalde Mamdani, pero que la gobernadora Kathy Hochul, quien busca ser reelecta en noviembre, ha declarado que no apoyará.

Ahora comenzarán las negociaciones entre la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart Cousins, el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y la gobernadora Hochul. El presupuesto debe estar listo para el 31 de marzo, pero la fecha límite de revisión se extiende hasta junio.