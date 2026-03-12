El artista colombiano Sebastián Hoyos conquista las redes con su “Arroz con Huevo”

Cuando Sebastián Hoyos compuso el tema “Arroz con Huevo” apenas a mediados del año pasado nunca imaginó que en unos pocos meses estaría recorriendo las calles de Times Square acompañado de su guitarra y de su ‘Carriel’, un bolso típico colombiano, para entonar la melodía con la que ha conquistado los escenarios de su natal Colombia.

“A Sebastián Hoyos lo pueden sacar del pueblo pero nunca pueden sacar el pueblo de Sebastián”, expresa el cantante de música criolla, quien como lo hicieran en su tiempo otras grandes figuras como Darío Gómez ‘El Rey del Despecho’ y Oscar Agudelo, sueña en convertirse en el nuevo embajador de la música popular colombiana.

A sus 26 años, cumplidos el pasado 18 de febrero, el artista con más de 1 millón de seguidores en redes sociales llegó de vacaciones a Nueva Jersey de incógnito para cumplir un compromiso personal, sin embargo tuvo tiempo de poder hacer los contactos necesarios para volver en un futuro con una presentación oficial.

“Uno de mis proyectos es presentarme en Estados Unidos, México o Europa”, expresa Hoyos quien desde pequeño estuvo vinculado a la música criolla popular escuchando “en las cantinas de mi pueblo” a Darío Gómez, Charito Negro, John Alex Castaño, referentes de la llamada música guasca, y de la cual se ha mantenido fiel.

“Yo crecí en un pueblo de 7,000 habitantes, Casablanca, (norte de Tolima) y cuando trataba de quedarme dormido la música de las cantinas no me dejaban hacerlo”, recuerda el joven cantautor quien también es abogado. “Cuando terminé el colegio me fui a estudiar derecho a Bogotá pero por la pandemia me regresé a mi pueblo y seguí las clases online”.

Fue en esa época que decidió tomar la guitarra y el requinto y empezar a grabar videos cantando sin imaginar que se harían virales. Y así pasó de cantar para el coro de la iglesia en su pueblo natal a animar plazas de toros y otros escenarios por toda Colombia.

“Arroz con huevo” conquista las redes

Sebastián Hoyos durante su visita en Times Square./Foto: El Diario Crédito: Cortesía



Sobre el tema viral “Arroz con Huevo”, que está arrasando en las redes sociales, cuenta que la promoción se hizo pública y de manera orgánica (sin promoción oficial) en octubre por tik tok.

“El tema es un homenaje al campesino y a la vida sencilla que tiene y es feliz. Hicimos el video en el departamento de Huila con paisajes cafeteros. Mi propuesta es muy colombiana, el género que yo canto es campesino, y aunque ha sido una lucha ahora está de moda. Ya salió del campo hace unos años y en los conciertos de música popular se pueden ver a jóvenes que llenan las plazas felizmente”, manifiesta el artista.

Hoyos cuenta con 15 temas inéditos de música popular, entre los que se destacan: ‘Estamos los que Somos’ con John Alex Castaño, ‘Verdadero Amor’, ‘Por las Calles del Amor’ y entre otras.

Tiene planeado relanzar ‘Arroz con Huevo’ con nuevos arreglos y promocionarlo internacionalmente pero con otro nombre.

“Uno de mis proyectos será el relanzamiento de esta sencilla canción pero con el título ‘Disfruto lo que Tengo’, para darle un tinte de seriedad pero sin quitarle su humildad”, acota el cantante tolimense.

Hoyos ha conquistado los escenarios en su natal Colombia con la música criolla. Crédito: Cortesía

Gracias a su carrera profesional como abogado especializado en derechos de autor y propiedad intelectual, Hoyos ha estado rodeado del arte desde pequeño.

“De niño siempre me gustó el circo, me disfrazaba de payaso, y fue gracias a mi papá que también aprendí algunos secretos de magia especialmente con las barajas. Tengo vena musical por parte de mi mamá y de mis abuelos”, asegura.

Hoyos fue llamado el año pasado por la cadena RCN para darle voz a una serie sobre la vida del artista Darío Gómez.

“Toda la música del personaje es mía. Ahora estoy estudiando actuación para combinarla con mi carrera de cantante”, manifiesta Hoyos, quien el año pasado realizó una gira nacional en escenarios de Huila, Tolima, Caldas, Santander y Bogotá.

Sobre su visita al área triestatal y conocer Nueva York, algo que parecía muy lejano, expresó: “Fue un honor para mi muy grande estar con la comunidad hispana. Invito a todos los latinos a llevar nuestra cultura muy en alto. Me voy con ganas de volver”, mencionó emocionado, mientras se prepara para realizar una intensa gira por distintos escenarios cafeteros y sueña en convertirse en un nuevo referente de la música criolla colombiana.