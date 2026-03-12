Portugués Pedro Neto enfrenta dura sanción por empujar a un recogepelotas del PSG [Video]

Pedro Neto, jugador del PSG, se enfrenta a una investigación con posible sanción posterior tras empujar a un recogepelotas en los instantes del partido entre PSG y Chelsea de la ida de los octavos de final de la Champions.

El extremo portugués tuvo un feo detalle con uno de los jóvenes que se encargaba de devolver los balones y el empujón derivó en una gran pelea entre los dos conjuntos.

O Pedro Neto empurrou o gandula pra pegar a bola 😳



pic.twitter.com/FvJMRcMZ5S — DataFut (@DataFutebol) March 11, 2026

“Se ha incoado un expediente disciplinario contra el jugador del Chelsea FC, Pedro Lomba Neto, por conducta antideportiva, de conformidad con el Artículo 15(1)(a)(v) del Reglamento Disciplinario de la UEFA. Los órganos disciplinarios de la UEFA tomarán una decisión sobre este caso a su debido tiempo”, dijo la nota del máximo organismo europeo.

Pedido de disculpas

Neto empujó al niño en el pecho por parecer retener el balón en lugar de devolvérselo al jugador hacia el final del partido, cuando el Chelsea perdía 4-2.

Posteriormente, Neto se disculpó con el niño y le entregó su camiseta de juego.

“Con la emoción del partido, íbamos perdiendo, quería tomar el balón”, declaró Neto a la emisora ​​británica TNT Sports. “Le di un pequeño empujón. Vi que le hice daño y lo siento, porque yo no soy así”.

Pedro Neto gave the ballboy his shirt and apologised for pushing him during a heated moment against PSG 👕 pic.twitter.com/WE5kuGry8n — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 12, 2026

Seguir leyendo:

Exfutbolista Éric Cantona critica a Trump por guerra con Irán: “El presidente debería ir al frente”

Luis Malagón tras lesión que le hará perderse el Mundial con México: “Tengo el alma rota”

Santiago Bernabéu surge como opción para sede de la Finalissima entre España y Argentina