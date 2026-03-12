Travis y Jason Kelce bromean sobre la reforma que está haciendo su madre

Hace unos días se reveló que la madre de Travis y Jason Kelce estaba haciendo reformas en su propiedad de Miami, Florida. Ahora, los dos jugadores de la NFL han decidido hablar sobre el tema en su podcast, ‘New Heights’, e incluso invitaron a Donna para que hablara sobre el tema.

La información sobre la reforma fue compartida por primera vez por ‘TMZ’ y en su momento aclararon que Donna Kelce estaba haciendo cambios en las puertas y ventanas de la casa que compró en 2019 por $355,000 dólares.

Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, y su hermano Jason bromearon sobre la situación, pues les parece absurdo que los arreglos que está haciendo su madre se hayan convertido en noticia nacional. “Hablemos de la noticia más importante de la familia Kelce esta semana. Queríamos darla en el programa, pero ya empezaron a filtrarse informes”, dijeron en el podcast.

Para seguir con el tema, también invitaron a Donna Kelce a participar. Con su intervención, buscó quitarle importancia a los arreglos que decidió hacer. Explicó: “Lo único que están haciendo es que la gente vendrá a arreglar mis ventanas el lunes. Sabes que todo mi apartamento es puras ventanas. Ventanas por todos lados”.

Pese a las bromas que seguían haciendo sus hijos, Donna quiso dejar muy claro el motivo de la reforma: “Este año hizo muchísimo frío aquí abajo —llegó a los 0 °C— y literalmente me salía sudor por las ventanas y se formaron charcos en la sala porque no aguantaba. Son ventanas baratas que se instalaron hace 20 años“.

La noticia sobre la reforma en la casa de 1,434 pies cuadrados de Donna comenzó a circular al mismo tiempo que Travis Kelce confirmó que está cerca de firmar un acuerdo para su temporada número 14 con Kansas City Chiefs.

Durante meses hubo muchos rumores sobre si Kelce anunciaría su retiro de la NFL e incluso se djo había tenido que postergar algunos de los planes de su boda con Taylor Swift porque estaba atravesando una crisis sobre el futuro de su carrera.

