Erik Spoelstra desestimó las críticas del partido de 83 puntos de Bam Adebayo: “No le pido disculpas a nadie”

La histórica actuación de Bam Adebayo con 83 puntos sigue generando debate en la NBA, especialmente por la forma en que se desarrollaron los últimos minutos del partido. Sin embargo, para Erik Spoelstra la polémica no tiene ninguna relevancia.

El entrenador de Miami Heat dejó claro que no piensa disculparse por cómo gestionó el final del encuentro ante Washington Wizards, en el que su pívot firmó la segunda mayor anotación en la historia de la liga.

“No le pido disculpas a absolutamente nadie”, precisó Spoelstra el jueves. “Punto“.

When @ByTimReynolds asked Erik Spoelstra about the reaction to Bam Adebayo's 83 point performance.



"I apologize to absolutely no one. Period." pic.twitter.com/ALtNGCWsdC — Mike Cugno (@MikeCugnoCBS4) March 12, 2026

El partido de 83 puntos de Adebayo, ahora la segunda marca individual más alta en la historia de la NBA, a 17 puntos de los 100 de Wilt Chamberlain y dos por encima de los 81 de Kobe Bryant, fue un encuentro como ningún otro.

El pívot del Heat realizó 43 lanzamientos en la victoria por 150-129 del martes sobre los Washington Wizards; anotó 36 tiros libres —un récord de la NBA— y registró 43 intentos desde la línea de personal, otra marca histórica de la liga.

Críticas por los últimos minutos

Los últimos minutos fueron un auténtico circo: en ocasiones, los Wizards llegaron a marcar a Adebayo con cuatro jugadores a la vez —pese a lo cual él seguía recibiendo el balón—, mientras que el Heat cometió faltas sobre los jugadores de Washington en cuatro ocasiones durante los instantes finales para alargar el partido y brindarle a su pívot más oportunidades de anotar.

Adebayo comentó que no vio que los Wizards le hicieran una doble marca hasta el cuarto cuarto, momento en el que ya sumaba 70 puntos.

Su conclusión: culpen a los Wizards por haber propiciado que él entrara en la racha de su vida.

“Tengo 70 puntos y, ¿qué?, ¿quedan nueve minutos de partido? ¿Creen que no voy a ir a por ello? … ¿Quién diría algo así como: ‘¿Sabe qué, entrenador? Mejor sáqueme’? ¡Sí, claro!”, exclamó Adebayo. “No pueden enojarse por eso. Y si se enojan, no me importa. Porque mucha gente —si es que alguna vez jugaron— nunca tuvo la oportunidad de acercarse tanto a la grandeza. Y si te acercas tanto a la grandeza, ese es precisamente el objetivo de perseguirla: poder superarla”.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

Había que aprovechar el día

Lo que se ha perdido entre el revuelo generado por los minutos finales del partido de 83 puntos de Adebayo —insistió Spoelstra— es lo siguiente: Adebayo sumaba 31 puntos al final del primer cuarto, 43 al descanso, 62 tras el tercer cuarto, 70 cuando quedaban 9:05 minutos y 77 con 3:26 por jugar. La primera vez que Miami cometió una falta intencionada para recuperar la posesión del balón y dárselo a Adebayo fue cuando restaba 1:40.

“Hubo un momento; y cuando se presenta un momento así, es carpe diem“, manifestó Spoelstra, empleando la expresión latina que significa “aprovecha el día”.

“Tienes que ir a por ello, y fue algo verdaderamente emocionante. Me siento honrado de que todos nosotros hayamos podido formar parte de ello”, cerró el DT del Heat.

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