Myrka Dellanos anuncia que tuvo cáncer: ‘Ahora me estoy recuperando’

La presentadora de televisión Myrka Dellanos anunció que fue diagnosticada con cáncer. La periodista estadounidense de raíces cubanas publicó un mensaje en cuenta en Instagram en el que indicó que ya está en fase de recuperación.

En la publicación que hizo la exconductora del programa La Mesa Caliente, afirmó: “El martes me operé y lo sacaron y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando”.

Además de esto, confirmó que está curada y que dejó en manos de Dios su salud: “Estoy agradecida con Dios de que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará”.

Myrka Dellanos señaló que esta enfermedad suele volver, por lo que seguirá al pie de la letra su tratamiento: “Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas, así que me tengo que cuidar”.

En la publicación agregó: “Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar. No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ninguna arma forjada contra mí prosperará”.

Muchos de los seguidores de Myrka Dellanos se preocuparon y le dejaron mensajes para desearle una pronta recuperación. Algunos de los comentarios que se leyeron fueron: “¡Te tengo en mis oraciones, por tu pronta recuperación y sanación! Un abrazo grande!”, “¡Soportaste todo el proceso en silencio y con fe! Eres tan admirable; todo te va a salir bien siempre; no se duerme el que te guarda. Eres una gran mujer de Dios”.

Otros señalaron: “Dios te siga fortaleciendo en cada momento.Te mandamos un abrazo fuerte! ¡Pronta recuperación!”.

La exconductora de televisión prometió contarle más detalles a su público de lo ocurrido y como avanza en estos momentos su estado de salud.

Sigue leyendo: