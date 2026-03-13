Zohran Mamdani y Gianni Infantino se reúnen en Nueva York

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani recibió al presidente de la FIFA Gianni Infantino en una reunión clave para coordinar la logística de la sede Nueva York/Nueva Jersey, que culminará con la gran final en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio.

“Tuve una reunión productiva con el presidente Infantino. Espero con ganas poder traer la magia del Mundial 2026 a todos los neoyorquinos”, expresó Mamdani este viernes a través de sus redes sociales. La reunión fue a puerta cerrada y ambos dirigentes no dieron más detalles al público.

Nueva York y Nueva Jersey no solo serán el epicentro de la clausura, sino que albergarán ocho encuentros de altísimo nivel. La cartelera confirmada incluye cinco partidos de la fase de grupos con potencias de la talla de Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra, además de duelos decisivos en dieciseisavos y octavos de final.

Para la administración de Mamdani, quien asumió el cargo en enero de este año como el 112º alcalde de la metrópoli, el Mundial representa una oportunidad única para impulsar la economía local.

La Gran Manzana está lista para el Mundial

Más allá de las controversias, Nueva York se prepara para una transformación sin precedentes. Se estima que los ocho partidos en el área metropolitana generarán un impacto económico de miles de millones de dólares. El MetLife Stadium, que ya ha sido adaptado con césped natural de última generación para cumplir con las exigencias de la FIFA, se convertirá en el foco de atención estimado de más de 4,000 millones de espectadores en todo el planeta durante la final.

Para los periodistas y medios de comunicación, la sede de Nueva York/Nueva Jersey será el centro de operaciones principal. El flujo de información, desde las declaraciones de Mamdani hasta las decisiones de último minuto de Infantino sobre el reemplazo de Irán en el Grupo G, marcará la agenda de un Mundial que, antes de empezar, ya está haciendo historia por su complejidad y su escala. El balón está por rodar, y Nueva York está lista para demostrar por qué es el escenario ideal para el espectáculo más grande de la Tierra.

Incertidumbre en el Grupo G

Sin embargo, el clima festivo que se vive en las oficinas de la FIFA y el ayuntamiento neoyorquino contrasta con la creciente tensión diplomática que rodea a uno de los clasificados. Apenas un día después de la reunión en la Gran Manzana, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump generó revuelo al asegurar que la selección de Irán es “bienvenida” en territorio estadounidense, aunque les recomendó no asistir por “su propia seguridad y vida”.

Aunque Irán logró su plaza tras una clasificación histórica y estaba encuadrado en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, su participación está hoy prácticamente descartada. El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, declaró formalmente el pasado 11 de marzo que el país no tiene “posibilidad de participar” en el torneo.

En ese sentido, el primer burgomaestre musulmán de Nueva York, enfrenta el reto de proyectar una imagen de santuario y apertura para todas las delegaciones, mientras el Gobierno Federal de Trump mantiene una retórica agresiva frente a sus rivales geopolíticos.

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