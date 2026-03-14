Puerto Rico: video muestra pelea a puños y jalonazos entre turistas de EE.UU. en La Placita

NUEVA YORK – Cuatro mujeres y un hombre, todos turistas, se agredieron a los puños y a los jalonazos en la zona de negocios de San Juan conocida como La Placita en un incidente que fue grabado y divulgado en redes.

El altercado se reportó durante la madrugada del viernes en la calle Canal de Santurce frente al establecimiento Tulum, de acuerdo con las autoridades.

“Nuestros agentes se movilizaron de inmediato al lugar y lograron contener la situación de forma rápida y efectiva”, afirmó en declaraciones escritas a El Nuevo Día, Juan Jackson, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

Los involucrados, provenientes de Illinois, vacacionaban en la isla como parte del llamado “Spring Break”.

En otro reporte de Telenoticias, Jackson detalló que, aparentemente, una peluca detonó la trifulca.

“Comienza una discusión entre un varón y una fémina. Una de las damas jala lo que vemos que es una peluca y ese él es detonante para que continuara la reyerta”, declaró el capitán.

Los involucrados indicaron a la Policía que estaban jugando, no brindaron mayores datos y se marcharon del lugar. Ninguno quiso presentar una querella.

La información que manejan las autoridades es que los belicosos no resultaron heridos.

Jackson reveló que la Policía Municipal reforzó la vigilancia en el área.

Lo anterior incluyó un camión de comunicaciones que servirá como centro de comando.

Además, unidades especializadas, como la de Impacto, Tránsito, Canina y el personal del Código de Orden Público, patrullará La Placita, así como otras en el Condado y en el Viejo San Juan.

En las imágenes de la pelea, se ve a varias mujeres golpeándose de parte y parte.

Al menos dos de ellas incluso caen al suelo. También se ve cuando un hombre empuja a una de las mujeres.

En otra de las escenas, dos de las involucradas se atacan a los puños por varios segundos. Una interviene, la empujan y las primeras dos continúan agrediéndose.

Decenas de personas rodearon a los peleadores y varios grabaron el altercado.

La Placita es como una plaza de mercado durante el día. Más tarde y en la noche, se convierte en un espacio de entretenimiento caracterizado por la apertura de bares y restaurantes.

No es la primera vez que en el lugar turistas se ven involucrados en incidentes violentos como el reseñado. Sin embargo, el del viernes es el primero reportado este año.

Según dijo el comerciante José Silva a la televisora, “la mayoría son turistas que vienen a crear este tipo de controversias a sitios turísticos”.

“No estamos exentos a que esta gente llegué a donde nosotros”, responsabilizó.

La reyerta levantó nuevamente el debate sobre el comportamiento agresivo de algunos turistas que visitan Puerto Rico.

Hace, aproximadamente, una semana, una turista estadounidense atacó verbalmente a una empleada de un restaurante en Fajardo, al este de la isla, porque supuestamente no hablaba bien el inglés.

En el video del suceso se escucha cuando la mujer repetidamente le grita al personal de Mama Mia 00738 que Puerto Rico “es Estados Unidos” (This is America).

Uno de los empleados responde “español”. Aparentemente, la clienta, a quien le pidieron que abandonara el lugar con sus tres acompañantes, no le gustaba como la trabajadora hablaba el inglés.

En Puerto Rico, un territorio de EE.UU. desde el 1898, tanto el español como el inglés son idiomas oficiales.

Sin embargo, por motivos históricos y culturales, cotidianamente, los boricuas se expresan en español y la mayoría de agencias y tribunales funcionan bajo ese idioma.

El dominio del español se remonta a los 400 años de colonización española en Puerto Rico antes de la llegada de los estadounidenses.

En otro suceso que generó indignación dentro y fuera de la isla, una turista de Missouri incendió un cuatro negocios en Cabo Rojo, al oeste del archipiélago, el 2 de enero de 2025.

Luichy’s Seaside Hotel y comercios aledaños resultaron afectados.

En julio del año pasado, Danielle Bertothy se declaró culpable en el tribunal federal en Puerto Rico del delito grave de incendio provocado. En noviembre, fue sentenciada a cinco años de prisión.

Bertothy, que se hospedaba en un Airbnb cercano al Bar Marea, uno de los establecimientos que incendió, habría discutido con personal del lugar después de que le negaron más bebidas alcohólicas debido a que ya estaba intoxicada. La turista además habría agredido verbalmente y empujado a trabajadores y clientes del lugar.

La mujer fue sacada del negocio en dos ocasiones.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento en que Bertothy regresaba con un contenedor de gasolina al negocio, luego de que cerraron. Las imágenes coincidieron con la hora en la que se reportó el fuego, a eso de las 12:25 a.m.

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