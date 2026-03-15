Arrestan a exconvicto hispano acusado de matar a dos personas cerca del torneo The Players en Florida

Un hombre acusado de matar a dos personas cerca del torneo de golf The Players Championship, en Florida, fue arrestado tras una persecución que se extendió por un campo de golf y un área boscosa cercana, informó el diario The New York Post.

El sospechoso, identificado como Christian Barrios, de 32 años, fue capturado la madrugada del sábado después de que las autoridades lo encontraran escondido en un bosque tras varias horas de búsqueda.

Fotografías difundidas por la Oficina del Sheriff del condado de St. Johns lo muestran en la parte trasera de un vehículo policial, con las manos esposadas a la espalda, después de su detención.

𝐇𝐎𝐌𝐈𝐂𝐈𝐃𝐄 𝐒𝐔𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐄𝐃 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝐖𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇



Homicide suspect, Christian Barrios (32), has been captured following a coordinated effort involving multiple law enforcement agencies.



Around 10:30 p.m. last night, SJSO… pic.twitter.com/eaEMfXpd5Y — St. Johns County Sheriff's Office (@TeamSJSO) March 14, 2026

De acuerdo con las autoridades, Barrios, quien se encontraba en libertad condicional, presuntamente disparó y mató a dos personas la noche del viernes en el estacionamiento de una farmacia Walgreens en Ponte Vedra, a aproximadamente una milla del TPC Sawgrass, sede del torneo del PGA Tour.

Tras el tiroteo, el hombre huyó hacia el campo de golf, lo que provocó un amplio operativo policial en las instalaciones y zonas cercanas.

Según la oficina del sheriff, el sospechoso robó posteriormente un BMW negro de una vivienda cercana, pero el vehículo terminó estrellado en una zona boscosa. Fue allí donde los agentes lo localizaron y arrestaron horas más tarde.

La policía señaló que el tiroteo mortal fue un incidente de carácter doméstico y que las víctimas eran conocidas del sospechoso.

l operativo de búsqueda provocó un breve retraso en la apertura del TPC Sawgrass, aunque el torneo anual The Players Championship comenzó finalmente a tiempo.

Christian Barrios enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, además de acusaciones por robo con allanamiento de morada, posesión de arma de fuego por un delincuente convicto, disparar contra un vehículo y robo de automóvil, de acuerdo con el medio.

Las autoridades indicaron que permanece detenido sin derecho a fianza.

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