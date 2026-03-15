Pasajero muere tras ser noqueado por un desconocido en el metro de Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y diferentes fuentes dijeron que un hombre de Brooklyn de 55 años fue asesinado luego de ser atacado por un extraño en la estación Penn Station el sábado en la noche.

Las fuentes policiales señalaron que un pasajero fue víctima de un acto de violencia sin sentido luego de chocar con el sospechoso en la plataforma de las líneas C y E en dirección norte de la estación de metro 34th Street-Penn, poco antes de las 7:00 de la tarde.

De acuerdo con las fuentes, se desató una intensa discusión entre ambos hombres y el desconocido golpeó fuertemente a la víctima en el rostro, informó New York Post.

La víctima caminó tambaleándose por el andén por unos cinco minutos antes de desplomarse, mientras su victimario escapaba del lugar de los hechos.

Las autoridades hallaron al hombre inconsciente y sin reaccionar en la plataforma poco antes de las 7:00 de la tarde, según indicaron los oficiales.

Los servicios de emergencia trataron de reanimarlo antes de llevarlo de urgencia al Hospital Lenox Hill, donde fue declarado muerto.

Straphanger, 55, dies after madman knocks him out at NYC's Penn Station: sources https://t.co/X3vK4HWW4A pic.twitter.com/NAyr1ncQ5z — New York Post Metro (@nypmetro) March 15, 2026

El atacante sigue prófugo de la justicia.

Sigue leyendo:

• Hispano sin hogar empujó a 2 pasajeros a rieles del Metro de Nueva York: acusación

• Quemaron a un hombre dentro de Penn Station de Nueva York: 3 sospechosos prófugos

• Crimen en alza en el Metro de Nueva York luego de cierre optimista en 2025