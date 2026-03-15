Rosalía se disculpa por sus declaraciones sobre Pablo Picasso

La cantante Rosalía recurrió a sus redes sociales para pedir disculpas y aclarar su postura tras su opinión pública sobre Pablo Picasso, un pintor que, además de ser considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX, ha sido señalado por aspectos cuestionables de su vida personal.

Rosalía participó en una extensa conversación con la escritora argentina Mariana Enríquez dentro de la serie Spotify Presenta. Durante la charla surgió un debate sobre el pintor y sobre si es correcto diferenciar “el arte del artista”.

“Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra, a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado, pero quién sabe, a lo mejor sí. No lo sé y no me importa, disfruto su obra”, dijo la cantante al respecto.

Las declaraciones de Rosalía causaron rechazo en redes sociales, ya que muchos le recordaron que Picasso ha sido señalado de maltratar a sus parejas.

Tras las críticas que recibió, la cantante española publicó un video en el que ofreció disculpas y dijo que no se sentía cómoda con sus declaraciones.

“La verdad es que cuando te pasas tantas, tantas, tantas horas hablando, hablando, hablando, llega un momento en el que, a lo mejor, pues, dices algo que no tiene sentido. Es verdad que me he equivocado, tenéis razón, absolutamente”, dijo la artista en el video.

La artista ahondó en cómo ocurrieron sus declaraciones. “No estoy en paz con lo que dije de Picasso, agradezco mucho haber podido hacer esa conversa con Mariana, de la que aprendí muchas cosas, pasar esas 24 horas en Argentina donde hablé sin parar haciendo el promo y la verdad es que llega un momento en el que a lo mejor dices algo que no tiene sentido”, explicó.

La cantante reconoció que no conocía a profundidad los señalamientos en contra de Picasso.

“Es verdad que me he equivocado, tienen razón absolutamente, gracias por decírmelo, y voy a intentar aprender más y a lo mejor no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento”, dijo. “Yo personalmente pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, sabes que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato, quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte”, señaló.

Pablo Picasso fue señalado como una persona misógina y tóxica. También fue acusado de haber ejercido violencia física y psicológica sobre varias parejas, incluyendo a Fernande Olivier, Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot y Jacqueline Roque.

En ese mismo video, Rosalía aclaró otra polémica que la persigue por su postura sobre el feminismo. En una entrevista con Layre Guerrero para Radio 3, Rosalía dijo que se rodea de ideas feministas, pero no se denomina feminista.

“Me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ismo, pero sí, me inspiran y me rodeo de ideas feministas”, dijo en ese momento.

Sobre las críticas que recibió tras estas palabras, Rosalía reflexionó sobre la polarización que existe en la actualidad. “Hoy en día, si no te posicionas de una forma muy clara, parece que el mundo es muy polarizado y, si no estás en un lado y lo dices muy claramente, entonces estás en el otro, y la verdad es que me sentía muy incómoda con todo lo que se estaba diciendo sobre esta conversación”, concluyó.

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