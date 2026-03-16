Alerta alimentaria: Lidl retira chocolates por presencia de avellanas no declaradas

Un error de etiquetado ha obligado a la cadena de supermercados Lidl a retirar del mercado su chocolate con forma de mariquita, de la marca Favorina. El producto, distribuido en diez estados de los Estados Unidos, contiene avellana, un ingrediente que no fue declarado en el empaque.

Esta omisión representa un riesgo grave o potencialmente mortal para personas con alergia a este fruto seco.

Detalles de la distribución y fechas clave

El producto estuvo a la venta entre el 28 de enero de 2026 y el 11 de marzo de 2026. Se distribuyó en todas las tiendas Lidl de los siguientes estados:

Delaware

Distrito de Columbia

Georgia

Maryland

Nueva Jersey

Nueva York

Carolina del Norte

Pensilvania

Carolina del Sur

Virginia

¿Cómo identificar el producto sujeto a retiro?

Para verificar si tienes el producto afectado en casa, busca las siguientes especificaciones:

Presentación: Empaque de 3.52 oz .

Empaque de . Código UPC: 20304492.

Recomendaciones para el consumidor

Aunque hasta el momento no se han reportado casos de enfermedad o reacciones alérgicas vinculadas al producto, la prevención es fundamental.

Si usted posee este chocolate:

Evite consumirlo bajo cualquier circunstancia. Descártelo inmediatamente o devuélvalo a cualquier tienda Lidl. Recibirá un reembolso completo, incluso si no conserva el recibo de compra.

Para dudas o comentarios, los consumidores pueden comunicarse al (844) 747-5435 de lunes a sábado, en un horario de 8:00 a 20:00 (hora del este). La empresa ha renovado su compromiso con la salud y la seguridad de sus clientes, lamentando los inconvenientes relacionados con esta retirada.

Guía rápida: Alergia a las avellanas y seguridad alimentaria

Las personas sensibles o con alergia a las avellanas sufren una respuesta adversa del sistema inmunitario a las proteínas del fruto del avellano (Corylus avellana). Según la FDA, esta es una de las alergias alimentarias más comunes en Estados Unidos y, por lo general, se detecta a partir de los 24 meses de edad.

Síntomas y tiempos de reacción

Las reacciones suelen ser casi inmediatas, manifestándose desde pocos minutos hasta dos horas después de la exposición:

Leves a moderados: Picor en boca o garganta, urticaria (ronchas), hinchazón de labios, lengua o rostro.

Picor en boca o garganta, (ronchas), hinchazón de labios, lengua o rostro. Gastrointestinales: Vómitos y diarrea.

Vómitos y diarrea. Graves (Emergencia): Dificultad para respirar, sibilancias o anafilaxia, una reacción sistémica que puede bloquear las vías respiratorias y requiere atención médica inmediata.

Las autoridades sanitarias recomiendan eliminar por completo las avellanas y cualquier derivado de la dieta, revisando minuciosamente el etiquetado en cada compra para identificar posibles trazas o contaminación cruzada.

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