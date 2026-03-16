Bomberos de NJ salvan de milagro a mujer atrapada en el último piso de un edificio en llamas

Imágenes impactantes muestran el instante en que los bomberos de Nueva Jersey se precipitan por una ventana del tercer piso para rescatar a una mujer que estaba dentro mientras las llamas arrasaban el incendio el sábado.

Se observó cómo el incendio arrasaba el centro de South Orange y se extendía al menos a dos edificios de uso mixto, mientras una columna de humo salía de las estructuras comerciales y residenciales.

En un momento, se pudo ver a una mujer en el último piso de uno de los edificios asomada por la ventana, pidiendo auxilio mientras se acercaba una escalera del camión de bomberos para llegar hasta donde estaba ella.

“Esa persona debería largarse de ese edificio”, dijo un testigo.

La mujer cerró la ventana, pero minutos después los bomberos la volvieron a abrir e ingresaron, de acuerdo con lo que muestra un video sobre el siniestro.

Para cuando se apersonaron los primeros rescatistas, ella ya había huido por su cuenta, expresó Chris Ariemma, subjefe de operaciones del Departamento de Bomberos de South Essex.

“Entramos al apartamento y los agentes lo registraron, pero cuando terminaron, ella no estaba”, declaró el domingo. “Salió antes que nosotros”.

NJ firefighters rescue woman through top floor window of high-rise in dramatic video https://t.co/9LSK5ngIXA pic.twitter.com/nrdET0VW1r — New York Post Metro (@nypmetro) March 15, 2026

La alcaldesa Sheena Collum, de South Orange, expresó en una publicación que no se reportaron heridos y que todos los oficiales bomberiles estaban a salvo, informó New York Post.

Otros vídeos muestran a los bomberos rompiendo ventanas separadas del último piso para ventilar el humo por medio de los dos edificios que albergaban varios negocios en la planta baja.

Un peatón, Jeremy Kovacs, que grabó las impactantes imágenes, dijo que se dirigía a comprar café helado a un restaurante local cuando vio el humo y fuego saliendo del techo del edificio.

“Fue una locura”, apuntó el residente de South Orange, de 41 años. “Nunca había visto un incendio así”.

El edificio situado en el número 51 de la avenida East South Orange fue el que sufrió el mayor de los incendios, a la vez que el edificio vecino, donde estaba la mujer en cuestión, solo tenía llamas en la parte trasera, además de daños por humo y calor, declaró Ariemma, subjefe de policía.

El fuego tardó más de dos horas en ser extinguido, con el apoyo de 50 bomberos de South Essex y otros apartamentos.

Otro video de Jersey Shore Fire Response mostraba a los bomberos apuntando las mangueras hacia la parte de arriba del edificio mientras las llamas salían disparadas del mismo.

Los equipos de emergencia cerraron el área al tránsito vehicular por horas mientras controlaban el incendio, que quedó extinguido a primera hora de la tarde.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del incendio.

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