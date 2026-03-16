Japón niega planes de desplegar sus tropas en Ormuz tras petición de Trump

El gobierno de Japón notificó este lunes que no contempla ordenar operaciones de seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz, decisión que ocurre la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien instó a diversas naciones a movilizar buques para proteger los transportes de crudo tras el bloqueo ejecutado por Irán en dicha vía comercial.

Shinjiro Koizumi, ministro de Defensa de Japón, compareció ante el órgano legislativo para definir la postura oficial de Tokio. El funcionario aclaró que el despliegue de barcos para escoltar embarcaciones no forma parte de la agenda actual del Gobierno, informó la agencia AFP.

“En la actual situación con Irán, no estamos en este momento considerando emitir una operación de seguridad marítima”, apuntó Koizumi.

El llamado de EE.UU. para una misión naval internacional

La solicitud de la administración Trump se hizo pública el pasado sábado. Donald Trump propuso una misión conjunta de vigilancia para garantizar el tránsito por el Estrecho de Ormuz, afectado por las restricciones de Teherán.

“Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial enviarán buques a la zona”, indicó Trump al respecto.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, resaltó que una intervención de esta índole enfrentaría complicaciones normativas severas. La jefa de gobierno manifestó que “sería extremadamente difícil legalmente” autorizar la misión.

Constitución japonesa interfiere ante la petición de Trump

El país mantiene una Constitución adoptada en 1947 que prohíbe la guerra y limita el uso de las fuerzas militares fuera de sus fronteras. En tal sentido, Takayuki Kobayashi, del Partido Liberal Democrático, sostuvo que “el umbral es extremadamente alto” para dar luz verde a un movimiento militar de este tipo.

La estabilidad en Ormuz es vital para Japón, la cuarta economía del mundo, ya que importa el 95% de su petróleo desde Medio Oriente. De ese total, el 70% atraviesa el estrecho afectado. Por otro lado, la ministra de Transportes de Australia, Catherine King, confirmó a la cadena ABC que su país tampoco enviará recursos navales para estas operaciones de escolta.

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