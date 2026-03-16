NJ Transit recupera sus horarios habituales tras la inauguración del puente Portal North

Los trenes de cercanías de NJ Transit retomaron sus horarios habituales de lunes a viernes luego de un mes de interrupciones vinculadas con la inauguración del nuevo puente Portal North, una infraestructura importante para los trenes que cruzan el río Hackensack.

El nuevo puente es un proyecto que lleva años en desarrollo y busca reemplazar el viejo Puente Portal, construido en 1910 por la empresa ferroviaria Pennsylvania Railroad. El cruce es compartido por trenes de NJ Transit y Amtrak, y en 2020, la Comisión de Desarrollo Gateway dio luz verde a un proyecto de $2,300 millones de dólares para sustituir el antiguo puente.

Este lunes es el primer día laborable oficial con servicio regular en el nuevo puente, pero la agencia de transporte público de Nueva Jersey tuvo que usarlo a toda prisa en la hora pico de la mañana del viernes pasado, luego de que problemas con el tendido eléctrico de Amtrak paralizaran el servicio del viejo puente. Los operarios lograron restablecer un servicio limitado en el nuevo puente, aliviando parcialmente el caos en el transporte público.

A diferencia del antiguo puente, que frecuentemente se atascaba al abrirse para permitir el paso del tránsito fluvial, el nuevo puente Portal North es lo suficientemente alto como para que pasen los barcos y barcazas sin necesidad de abrirse.

Asimismo, de acuerdo con NJ Transit, los trenes podrán circular a una velocidad de hasta 90 mph en el nuevo puente, en comparación con las 60 mph del antiguo.

El puente Portal North es uno de los primeros pasos del megaproyecto Gateway, que tiene varias fases y cuyo objetivo es mejorar el servicio a la estación Penn de Manhattan. El megaproyecto incluye la construcción de nuevos túneles sobre el río Hudson a lo largo del Corredor Noreste.

No obstante, la finalización de la primera fase del proyecto de transición del Puente Portal, como lo denominan las autoridades de transporte, no ha resuelto todos los problemas de servicio de NJ Transit, informó Gothamist.

Los usuarios aseguraron haber sufrido por un mes con horarios de trenes limitados y retrasos constantes mientras los funcionarios ultimaban los detalles de la construcción del nuevo puente.

“Hubo grandes retrasos”, señaló Adelso Callado, de 44 años, en la estación Penn Station la semana pasada, mientras esperaba su tren de regreso a Nueva Jersey en la hora pico de la tarde. “Tengo amigos que usan el transporte público de Nueva Jersey a diario, y fue un caos”.

De acuerdo con lo que informaron las autoridades de transporte, la segunda fase del proyecto de transición está prevista para el otoño, cuando el antiguo puente quedará completamente desmantelado.

El antiguo puente soportaba 450 trenes diarios de Amtrak y NJ Transit y 200,000 pasajeros diarios, según apuntaron ambas empresas ferroviarias. Las autoridades señalaron que el nuevo puente, junto con los futuros túneles sobre el río Hudson, duplicará la capacidad ferroviaria entre Newark y la ciudad de Nueva York.

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