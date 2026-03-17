Tras emergencia médica ICE libera a mujer arrestada en NJ; alcalde Mamdani agradece a Trump

Leqaa Kordia, la última persona que permanecía bajo detención migratoria tras la represión de 2025 por parte de la administración Trump contra activistas propalestinos, fue puesta en libertad este lunes tras pasar un año bajo custodia, luego de sufrir un episodio médico, informaron sus abogados.

Kordia, de 33 años y oriunda de Cisjordania, había permanecido recluida en un centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos en Texas. Kordia figuraba entre las aproximadamente 100 personas detenidas en las inmediaciones de la Universidad Columbia durante las protestas celebradas en dicha institución en 2024.

Kordia fue arrestada el 13 de marzo de 2025, durante una presentación de rutina ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Jersey y trasladada por vía aérea al Centro de Detención Prairieland, al sur de Dallas.

Un juez de inmigración había ordenado su liberación bajo fianza en tres ocasiones. El gobierno federal impugnó las dos primeras resoluciones, pero Kordia fue puesta en libertad este lunes después de que las autoridades no impugnaran la tercera, detalló ABC News.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, emitió un comunicado tras el anuncio de la liberación de Kordia. “En mi reunión con el presidente Trump el mes pasado, conversamos sobre las acciones del ICE en la Universidad Columbia. Solicité que el gobierno federal pusiera en libertad a Leqaa Kordia y retirara los cargos contra otras cuatro personas”, declaró Mamdani. Otra alumna de Columnia arrestada por ICE ese mismo día también fue liberada a pedido del alcalde de NYC, según sus declaraciones el 26 de febreero.

“Me siento agradecido de que Leqaa haya sido puesta en libertad esta noche, saliendo de la custodia del ICE tras pasar más de un año detenida por alzar la voz en defensa de los derechos del pueblo palestino”, comentó Mamdani anoche.

Kordia había sido hospitalizada recientemente durante tres días tras sufrir una convulsión, la cual se produjo después de que se desmayara y se golpeara la cabeza en el centro de detención, gestionado por una entidad privada.

“Nos sentimos abrumados por el alivio y la gratitud ante la liberación de nuestra querida Leqaa Kordia”, expresó Hamzah Abushaban, primo de Kordia, en un comunicado difundido por los abogados de ella. “Este último año ha supuesto un costo inimaginable tanto para Leqaa como para toda nuestra familia”.

Kordia relató que se sumó a la manifestación de 2024 después de que Israel diera muerte a decenas de sus familiares en Gaza, región con la que mantiene profundos lazos personales. “Mi manera de ayudar a mi familia y a mi pueblo era salir a la calle”, declaró a la agencia Associated Press el pasado mes de octubre.

Los cargos presentados en su contra a raíz de la protesta fueron desestimados y sellados. Posteriormente, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York facilitó a la administración Trump información relativa a su detención, alegando que se les había comunicado que dichos registros eran necesarios en el marco de una investigación sobre blanqueo de capitales.

Kordia figuraba entre varias personas arrestadas después de que la administración Trump comenzara a ejercer sus facultades de control migratorio sobre no ciudadanos que habían criticado o protestado contra las acciones militares de Israel en Gaza; muchos de ellos eran estudiantes y académicos de universidades estadounidenses.

Entre ellos también se encontraba Mahmoud Khalil, un ex estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia que fue arrestado en marzo de 2025 y permaneció detenido durante tres meses en un centro de detención para inmigrantes en Luisiana antes de ser puesto en libertad. Al momento sigue bajo amenaza de deportación. Este mes Mamdani fue criticado por invitarlo a cenar en Gracie Mansion, su residencia oficial.