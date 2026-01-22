Lujo a $3: Taco Bell revoluciona el 2026 con su nuevo menú económico

Las grandes cadenas de comida rápida continúan compitiendo por ofrecer productos innovadores a precios económicos. En esta ocasión, Taco Bell da un paso al frente con el lanzamiento del Menú Luxe Value, una propuesta que incluye diez opciones, tanto dulces como saladas, por menos de $3 dólares.

Este lanzamiento bajo el concepto “Laps of Luxury” (Vueltas de Lujo) busca romper con el estigma de la “comida barata”, ofreciendo una experiencia elevada que incluso ha contado con activaciones con choferes y cuartetos de cuerda para sus fanáticos.

Luis Restrepo, Principal Ejecutivo de Marketing de Taco Bell, explica que esta iniciativa nace de una ambición clara:

“Desafiar las expectativas de lo que puede ser calidad a buen precio. A través de extensas pruebas con fans y una innovación audaz, desarrollamos productos que ofrecen una experiencia elevada a un precio accesible. No es solo una actualización, es un nuevo estándar de valor en la industria”.

¿Qué ofrece el nuevo menú de Taco Bell?

La marca combina 5 productos nuevos con 5 clásicos, atendiendo tanto a los nostálgicos como a quienes buscan probar las últimas tendencias, como los nuevos Churros de Caramelo Salado.

Para quienes priorizan la alimentación saludable o buscan opciones más equilibradas, se ha incluido la Mini Taco Salad. Aunque sigue perteneciendo a la categoría de comida rápida, su combinación de proteínas (carne o frijoles) y vegetales frescos representa un esfuerzo por ofrecer opciones más completas y menos procesadas.

Menú Luxe Value: Innovación y Clásicos

Tacos, nachos, burritos, rollitos y churros son las estrellas del nuevo menú por menos de $3 dólares:

Nuevas Innovaciones de Lujo:

Mini Taco Salad ($2.49): Una versión renovada que combina carne sazonada , salsa chipotle cremosa, queso cheddar, lechuga, tomates y frijoles refritos en una tortilla ultra crujiente.

Una versión renovada que combina , salsa chipotle cremosa, queso cheddar, lechuga, tomates y en una tortilla ultra crujiente. Beefy Potato Loaded Griller ($2.49): La opción ideal para saciar el hambre en el camino. Incluye carne, cubitos de papa crujiente , salsa de queso nacho y crema agria, todo sellado a la parrilla.

La opción ideal para saciar el hambre en el camino. Incluye carne, cubitos de , salsa de queso nacho y crema agria, todo sellado a la parrilla. Chips & Nacho Supreme Dip ($2.49): Un dip contundente con base de carne, frijoles y queso, coronado con pico de gallo fresco y crema agria baja en grasa.

Un dip contundente con base de carne, frijoles y queso, coronado con y crema agria baja en grasa. Pollo Avocado Ranch ($2.99): Una opción más ligera con pechuga de pollo a la parrilla , salsa de aguacate (Avocado Ranch) y vegetales frescos.

Una opción más ligera con , salsa de aguacate (Avocado Ranch) y vegetales frescos. Churros de Caramelo Salado ($1.99): El toque dulce de edición limitada. Crujientes por fuera y con un relleno cremoso que equilibra lo dulce y lo salado.

Favoritos de siempre (Precios de Valor):

Rollito de queso: $1.19

$1.19 Taco suave de papa picante: $1.29

$1.29 Burrito de arroz con frijoles y queso: $1.49

$1.49 Pan plano de pollo con 3 quesos derretido: $2.29

$2.29 Burrito de carne doble con queso: $2.79

Alerta de Promoción: Taco Bell Rewards

Este 27 de enero, Taco Bell activará una oferta imperdible a través de su sección Tuesday Drops en la aplicación móvil:

El Producto: Cualquier artículo del nuevo Luxe Value Menú .

Cualquier artículo del nuevo . El Precio: Solo $1 dólar .

Solo . La Dinámica: Disponible a partir de las 2:00 PM (PT) .

Disponible a partir de las . Limitación: Válido solo para los primeros 30,000 miembros de Taco Bell Rewards.

