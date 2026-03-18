Republicano Darren Bailey se enfrentará nuevamente a JB Pritzker por la gobernación de Illinois

NUEVA YORK – El republicano Darren Bailey se enfrentará nuevamente al demócrata JB Pritzker por la gobernación de Illinois, luego de que prevaleciera en las primarias del estado este martes.

Bailey se medirá ante Pritzker, quien fue nominado como candidato demócrata a un tercer término sin oponente para las elecciones del 3 de noviembre próximo.

En el 2022, Pritzker derrotó a Bailey para la misma posición por cerca de 13 puntos porcentuales.

Los números que manejaba The Associated Press, aproximadamente, 90 minutos después de que se cerraran los centros de votación, ubicaban al republicano con 54% del favor del electorado. En segunda posición se encontraba Tom Dabrowski con un 29%; seguido de James Mendrick con un 10% y Rick Heidner con 8%.

Bailey tiene ante sí un reto titánico si se considera el terreno ganado por los demócratas, tanto a nivel estatal como legislativo.

Mientras que Pritzker lleva casi ocho años en la posición, colegas demócratas tienen supermayorías en ambas cámaras legislativas.

Pritzker, quien se especula que considera correr por la Casa Blanca en el 2028, se ha posicionado como un crítico recurrente de las políticas de la Administración Trump, principalmente las relacionadas con migración.

En su discurso tras obtener la nominación demócrata anoche, afirmó que “la elección general empieza ahora mismo”.

“Nuestro Partido Demócrata está unido detrás de nuestros candidatos. Unidos por las familias trabajadoras, unidos por Illinois”, declaró.

Pritzker argumentó que el fin de la Administración Trump y los republicanos es hacerse ricos a costa de los más vulnerables, y abusar del poder.

“Amigos, esta es la pelea de nuestras vidas. Todo lo que nos importa está bajo ataque desde Washington. Ahora mismo, estafadores de corrupción y egoísmo, proveedores de fanatismo y odio han tomado el control de la Casa Blanca y el Congreso. Su propósito es hacerse a ellos y a su líder más ricos, y hacerlo a expensas de los que no tienen poder y los más vulnerables. El jefe de los pregoneros de feria; disculpen, el comandante en ladrón dice que no hay dinero federal para cuidado de salud y asistencia alimentaria para familias necesitadas. Pero él no tiene problema encontrando decenas de millones para enviar tropas de enmascarados con armas de asalto a las calles de Illinois para aterrorizar a estadounidenses. Le están disparando a madres en la cara. Ellos le dispararon por la espalda a un enfermero que estaba protestando pacíficamente. Una asistente de maestro fue baleada cinco veces por tocar su bocina y gritar. Estos eran ciudadanos estadounidenses”, expuso el también hombre de negocios y parte de la familia fundadora de Hyatt Hotels Corporation.

Bailey, agricultor del sur de Ilinois, ha usado como uno de sus principales eslogan de campaña “Familias trabajadoras primero”.

El conservador, que administra junto a sus hijos Bailey Family Farm, se ha atribuido haber luchado contra “el gasto irresponsable, los impuestos elevados y las políticas de los estados santuario”.

“Yo nunca olvidaré quién me puso aquí”, inició Bailey su discurso ayer tras ser proyectado como el ganador de la contienda primarista.

El exmiembro de la Cámara y el Senado estatal enfocó su mensaje en los retos que enfrentan los trabajadores por el costo de vida.

“Illinois está dolido. A lo largo del estado, no importa donde usted viva o por quién votó, la gente está sintiendo la misma presión. Las familias están trabajando más duro y se están quedando atrás. Los adultos mayores tienen miedo de abrir sus facturas por servicios. Los padres están preocupados que sus hijos puedan enfrentar quedarse en Illinois”, planteó.

Bailey asoció a Pritzker con los grandes intereses y lo describió como un político que no sufre las necesidades de la mayoría de los residentes del estado.

“Estas facturas en tu correo no les importa el acento de nadie. Esto es porque este problema no es regional, es liderato. Por mucho tiempo, Illinois ha sido dirigido por personas que no viven con las consecuencias de sus decisiones. Nosotros tenemos gobernadores multimillonarios de espaldas que nunca han tenido que preocuparse sobre los precios de los alimentos, nunca se preguntan si tienen que pagar los impuestos de propiedad, nunca han tenido que reunir el dinero para pagar la factura de electricidad antes de que apagan las luces. Ellos viven en un Illinois diferente al de nosotros”, continuó.

“El gobernador JB Pritzker le ha estado diciendo a las familias que impuestos, tarifas y costos más altos son necesarios. ¿Necesario para quién?”, añadió.

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