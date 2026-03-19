Detención de joven beisbolista mexicano genera preocupación familiar en Arizona

La detención de un joven beisbolista mexicano en Arizona provocó preocupación entre sus familiares y allegados, luego de que fuera puesto bajo custodia de autoridades migratorias tras una parada de tránsito.

Raúl Parada Duarte, originario de Ciudad Obregón, Sonora, permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Arizona, después de haber sido arrestado por la policía de Chandler en días recientes.

El propio joven, de 20 años, relató en entrevista con N+Univision Arizona que fue detenido el pasado viernes 13 de marzo durante una parada vehicular, lo que derivó en su traslado a un centro de detención migratoria.

Actualmente se encuentra recluido en un centro de ICE en Florence, donde denunció las condiciones del lugar.

“Es un lugar muy inhumano. Las personas nos tienen en condiciones inhumanas y en condiciones cochinas. No les importan aquí los derechos humanos”, afirmó.

Hispano llegó a EE.UU. cuando era niño

Parada Duarte llegó a Estados Unidos cuando tenía 9 años y desde entonces desarrolló una trayectoria destacada en el béisbol. Durante su paso por Mesa High School obtuvo buenas calificaciones y continuó su formación deportiva en el South Mountain Community College, donde sobresalió como receptor.

En 2023, ya había sido reconocido por su desempeño en el diamante, lo que le permitió llamar la atención de varios equipos de Grandes Ligas, perfilándose como una promesa del deporte.

De acuerdo con su testimonio, ingresó al país con una visa de viaje. Su familia, que reside en Mesa, expresó preocupación tanto por su bienestar como por las implicaciones de su detención.

Familiares y personas cercanas consideran que el caso podría impactar a otros jóvenes que veían en él un ejemplo a seguir en el ámbito deportivo.

Michael Goodman, padre de la novia del beisbolista, señaló que la situación podría resultar desalentadora para otros atletas jóvenes y afirmó que este tipo de acciones no reflejan los valores del país.

Por su parte, la policía de Chandler confirmó que la detención ocurrió en el área de Chandler Boulevard, cerca de la autopista 101, y señaló que se debió a otros cargos, sin ofrecer más detalles.

Mientras el proceso legal continúa, la familia de Parada Duarte busca apoyo económico para enfrentar los gastos derivados de su defensa, en un contexto donde su futuro deportivo permanece incierto.

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