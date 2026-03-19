Dueños de casas podrán construir viviendas auxiliares con $395,000 financiados por la Ciudad

La ampliación de viviendas asequibles fue una de las principales promesas de campaña del alcalde, Zohran Mamdani, y en un anuncio que fue recibido con mucho entusiasmo y expectativa por parte de propietarios de casas familiares en la Gran Manzana, este miércoles el mandatario presentó un plan que busca echarles la mano para construir unidades adicionales en patios traseros y otros espacios en sus propiedades.

El programa revelado por el burgomaestre reabrirá las solicitudes para la iniciativa conocida como “Plus One ADU”, que ofrece asistencia financiera y herramientas de ayuda a los propietarios para levantar pequeños apartamentos en sus inmuebles para albergar a otros miembros de su familia o rentarlos y obtener ingresos adicionales.

Dicho programa estaba cerrado desde 2024 cuando recibió más de 1,300 solicitudes en dos semanas y ofrece a los propietarios hasta $395,000 en apoyo financiero y asistencia técnica para la construcción de viviendas auxiliares (ADU).

Las personas interesadas podrán visitar la página web municipal “ADU para ti”, que incluye planos preaprobados y estimación de costos para ayudar a los propietarios a gestionar los trámites a la hora de construir viviendas auxiliares y desde ya se anticipa que cientos de dueños de casas, como Ramón Almonte, aplicarán.

“Esta es una gran noticia para propietarios con casas como yo que tenemos espacio atrás, pero no tenemos dinero para construir”, aseguró el dominicano. “Ojalá que el programa alcance para todos y no lo cierren rápido, porque definitivamente es algo que va a ser muy útil para nosotros y también para gente que necesita rentar espacios no tan costosos”.

Fanny Lopera, quien tiene una casa en Jamaica, Queens, también manifestó su alegría por el anuncio y dijo que espera conocer más sobre la manera en la que puede aplicar para poder construir un pequeño apartamento en la parte trasera de su inmueble, no para alquilarlo sino para poner fin al hacinamiento en que vive junto a varios miembros de su familia.

“A los latinos siempre nos gusta estar cerca de la familia, pero en mi caso, somos 10 personas viviendo apretados y creo que si podemos hacer un apartamentico bonito atrás, donde mi hermana, su esposo y sus dos niños se muden, vamos a tener mejor calidad de vida”, dijo la madre colombiana. “Ojalá el programa sea cierto y no nos ilusionen y luego empiecen a poner trabas”.

Junto al financiamiento de las obras de construcción, la Ciudad busca ayudar a los propietarios a comprender las normativas, al tiempo que se está implementando un proceso de permisos simplificado para planos de las viviendas auxiliares, conocidas como ADU preaprobados.

“Una de las soluciones a la crisis de vivienda se encuentra en nuestros patios traseros, nuestros áticos o nuestros sótanos: en una vivienda auxiliar. Por eso, nuestra administración está facilitando y abaratando la construcción de una vivienda auxiliar ADU mediante una biblioteca de planos preaprobados y nuevas opciones de financiamiento”, aseguró el alcalde durante su visita a propiedades en East Elmhurst, en Queens.

“Al facilitar a los neoyorquinos la conversión de sus hogares en un espacio adicional para un ser querido o una fuente de ingresos extra, permitimos que nuestra ciudad crezca sin perder el carácter de los barrios que tanto apreciamos”.

Beth Finkel, directora estatal de AARP Nueva York, destacó que la iniciativa reabierta por el alcalde ayuda a ampliar opciones para ayudar a más neoyorquinos a envejecer en sus hogares con dignidad, independencia y el apoyo que necesitan.

“Los neoyorquinos desean poder envejecer en los barrios donde criaron a sus familias y construyeron sus vidas”, dijo le líder de AARP que vela por los derechos de los adultos mayores. “Estas viviendas pueden ayudar a los propietarios mayores a permanecer en sus comunidades, proporcionándoles ingresos adicionales que les permiten costear su permanencia en sus hogares, a la vez que facilitan y abaratan la vida de los cuidadores familiares que viven cerca”.

Howard Slatkin, director ejecutivo del Consejo Ciudadano de Vivienda y Planificación, recalcó que el apoyo financiero a la construcción de más unidades auxiliares contribuye a mejorar la cisisis de falta de vivienda asequible que afecta a la Gran Manzana y en particular a inmigrantes y familias de color.

“La ciudad de Nueva York no solo necesita más viviendas, sino más tipos de viviendas, con una gama más amplia de precios”, aseguró el defensor de la vivienda. “Una encuesta realizada por CHPC a residentes de barrios de baja densidad reveló que tienen dificultades para encontrar vivienda en sus comunidades y que las unidades de alquiler son particularmente importantes para los propietarios de color. Las viviendas accesorias ayudan a cubrir las carencias en nuestro parque de viviendas, beneficiando tanto a inquilinos como a propietarios“.

Salvatore D’Avola, director ejecutivo de Restored Homes Housing Development Fund Corporation, insistió en que la Ciudad debe seguir apostándole a ese tipo de proyectos, ya que las viviendas accesorias, o ADU, cumplen una doble función: aumentar la oferta de viviendas asequibles y de calidad, a la vez que proporcionan ingresos adicionales a los propietarios que desean permanecer en sus hogares y comunidades.

“Las nuevas herramientas y recursos que se ponen a disposición del público a través del programa “ADU para Ti” brindarán orientación e información cruciales a los propietarios interesados ​​en agregar una ADU. Y nos enorgullece nuestra participación en los esfuerzos de la ciudad para promover las ADU”, aseguró. “Estamos listos para responder a sus consultas a través de nuestro Centro de Recursos”.

Sabrina Lippman, directora ejecutiva de Habitat for Humanity New York City & Westchester County, destacó que el programa de apoyo, lanzado en 2023 con la inversión de $85 millones por parte del Estado, son una forma inteligente de ampliar la oferta de vivienda y, al mismo tiempo, apoyar a los propietarios en los vecindarios.

“Programas como ADU para Ti facilitan la conversión segura de espacios existentes en viviendas legales, creando nuevas viviendas, ayudando a las familias a generar ingresos y permitiendo que más neoyorquinos envejezcan en sus hogares”, dijo.

El comisionado de Edificios de la Ciudad de Nueva York, Ahmed Tigani, advirtió que además del apoyo financiero que el programa brindará a propietarias, es indispensable que los procesos de construcción se simplifiquen para evitar que quienes deseen levantar espacios adicionales enfrenten demasiada burocracia.

“Las unidades de vivienda accesorias tienen el potencial de brindar miles de viviendas seguras y de calidad a los neoyorquinos en barrios de baja densidad en toda la ciudad. Sin embargo, estas viviendas no se construirán si el proceso de permisos impone demasiados obstáculos”, dijo el funcionario, al tiempo que agregó que los propietarios no tendrán que invertir en costos para elaborar planos y diseños.

“Este anuncio incluye varias herramientas que ayudarán a eliminarlos, como la nueva Biblioteca de Planos Preaprobados, que ofrece a los neoyorquinos un catálogo de posibles opciones de diseño que ya han sido sometidas a una revisión inicial por parte del Departamento de Edificios (DOB) para verificar su cumplimiento con el código, lo que permite agilizar las aprobaciones”, agregó el Comisionado.

Sideya Sherman, directora del Departamento de Planificación Urbana, recalcó que la iniciativa que se está reactivando se suma a los esfuerzos adelantados por la administración municipal para aumentar el número de apartamentos para neoyorquinos de ingresos bajos y medianos.

“Al simplificar la comprensión de las normas y ofrecer diseños preaprobados, este nuevo conjunto de herramientas para propietarios ayudará a los neoyorquinos a convertir la idea de una vivienda accesoria en realidad. Y siguiendo el ejemplo de la iniciativa “City of Yes for Housing Opportunity”, este es otro paso importante para impulsar el acceso a la vivienda y permitir que las familias trabajadoras obtengan ingresos adicionales y ayudar a las personas mayores a envejecer en sus propios hogares”, manifestó la funcionaria .

Adam Lubinsky, director de la organización WXY Architecture + Urban Design, que impulsó las viviendas auxiliares en la Gran Manzana, se mostró en la misma página de quienes defienden la cosntrucción de apartamentos adicionales en espacios dentro de los inmuebles y dijo que Nueva York está dando el ejemplo a nivel nacional.

“Las ADU pueden crear nuevas oportunidades para que los propietarios envejezcan en sus hogares, generen ingresos por alquiler y dispongan de espacio para la familia, todo ello mientras se añaden nuevas viviendas de una manera que permite un crecimiento sostenible y ayuda a preservar el carácter de los barrios”, mencionó Lubinsky. “Este equilibrio es el tipo de modelo de vivienda que más ciudades deberían considerar implementar, y me entusiasma ver a la ciudad de Nueva York a la vanguardia”.

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