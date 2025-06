(VIDEO) Comisionado residente de Puerto Rico dispuesto a presentar proyecto de estatus en el Congreso si excluyen al ELA como opción

Nueva York – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, dijo estar dispuesto a presentar un proyecto de ley en el Congreso si se introduce legislación que excluya al Estado Libre Asociado (ELA) como opción en una consulta de estatus.

En entrevista con El Diario, el funcionario electo por los puertorriqueños en los pasados comicios del 5 de noviembre en la isla, reiteró que, aunque la prioridad en su agenda no es el estatus, cualquier medida congresional a los fines de atender ese tema, debe incluir “todas las opciones”.

“Yo no presentaría algo proactivamente por mi propia voluntad, pero si alguien presenta algo que no me satisface, yo tengo que presentar una propuesta que incluya mis principios, y mis principios y como lo prometí en campaña, es que cualquier ejercicio tiene que incluir todas las opciones, y si alguien presentara un proyecto que excluye al ELA, yo tendría que presentar un proyecto que incluya al ELA”, expuso el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en el intercambio exclusivo con este periódico.

El ELA es el sistema de gobierno bajo el que se guía Puerto Rico desde el 1952. Bajo el ELA, Puerto Rico tiene cierta soberanía, a través de una legislatura local y Constitución. Sin embargo, la isla continúa sujeta a los poderes plenarios del Congreso federal.

El PPD ha estado batallando por los pasados años para desarrollar una definición del ELA ajustada a los tiempos o un “ELA mejorado”, bajo el que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos sea más balanceada. Para los detractores del ELA, que no lo consideran una alternativa de estatus, su crecimiento no es posible y las únicas opciones no territoriales viables son estadidad, independencia o libre asociación.

A preguntas de este rotativo sobre cuál sería la definición del ELA que impulsa y a qué se refiere con la “versión 2.0”, Hernández Rivera expuso: “Como yo lo visualizaría en una papeleta plebiscitaria, el lenguaje tendría que ser algo por la línea de un mandato para mantener la relación actual del ELA y negociar cambios que luego serán sometidas a la aprobación del pueblo en otro referéndum subsiguiente a dicha relación, pero manteniendo claro su relación con EE.UU. Los cambios que se negociarían y se someterían a votación, podrían ser cambios para ampliar la participación de Puerto Rico en el gobierno federal, para transferirle funciones del gobierno federal al gobierno de Puerto Rico, para extenderle paridad en los programas federales, pero siempre tendrían que ser aprobados por el pueblo de Puerto Rico”.

“¿Y usted cree que la mayoría de los líderes del Congreso le darían paso a un proyecto de esa índole, con un ELA?, porque ya hemos visto que las últimas versiones (de proyectos de ley) han excluido al ELA”, indagó El Diario.

“La impresión que yo me he llevado en los seis meses en el Congreso es que ellos son muy deferentes a la posición del comisionado residente como el representante electo de los puertorriqueños”, respondió.

“Hacer el trabajo que está haciendo como comisionado residente, que tiene que representar a todos los puertorriqueños, y, por otro lado, la llamada refundación del Partido Popular Demócratico, ¿no es demasiado para poder cumplir con todas las responsabilidades?, porque no es fácil ser comisionado y menos levantar un partido al mismo tiempo”, prosiguió este medio.

“Yo soy una persona bien estructurada y organizada que ha podido balancear ambas responsabilidades efectivamente. Por ejemplo, en mis primeros 100 días como comisionado residente, yo fui el comisionado residente en los últimos 20 años que más proyectos de ley radicó, que más discursos en el hemiciclo ofreció al punto que recibí el John Lewis Award, y mientras era presidente del PPD, a la misma vez, recaudé en dos meses lo que el Partido recaudó en los primeros dos años y medio del pasado cuatrienio. ¿Cómo lo hago?, yo suelo atender las cosas del Partido entre las 7 a.m. y 8:45 a.m.; suelo estar en cosas del Congreso desde las 9 a.m. a 6 de la tarde, 7 p.m., si tengo un evento fuera; y a las 7 p.m., si tengo que atender otro asunto urgente del Partido, pues lo atiendo. Cuando estoy en Puerto Rico, paso algún tiempo, los fines de semana o algunas noches, atendiendo asuntos del Partido. No soy el primer comisionado residente que también tiene la función de presidir un partido político; lo hizo Jenniffer (González), lo hizo (Pedro) Pierluisi, lo hizo (Luis) Fortuño, lo hizo Aníbal (Acevedo Vilá). Sí soy quien asume la presidencia del Partido más temprano en un cuatrienio”, contestó.

Para el comisionado, el electorado actual puertorriqueño está menos enfocado en el tema del estatus, aunque tenga sus preferencias, lo que ofrece campo de acción al PPD para aumentar su respaldo entre ciudadanos de distintas ideologías.

“No se le puede achacar el declive electoral y político del Partido Popular al asunto del estatus por la sencilla razón de que los partidos que más éxito han tenido en los tiempos recientes, éxito emergente por así decirlo, porque claro, está ganando el PNP (Partido Nuevo Progresista), pero está obteniendo menos por ciento hoy que antes; y, ¿quiénes crecieron?, Proyecto Dignidad, de 0 a 6%; el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño), de 2% a 31%; el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que desapareció en esta elección, pero en la anterior sacó 14%. ¿Qué tienen en común todos esos partidos que han surgido, mientras el PPD y el PNP declinan?, que son partidos que echaron a un lado el tema del estatus”, argumentó.

“¿Cómo usted está manejando las distintas posturas que hay en el seno del Partido en términos del estatus?, ¿cómo está tratando de unificar las distintas posturas para evitar que miembros abandonen el Partido?”, continuó El Diario.

“Lo que hemos visto en el Partido es lo contrario. Hay personas ingresando al Partido. En Salinas, una persona se movió del PIP al PPD. Personas que votaron por Juan Dalmau (excandidato por la Alianza) que se identificaban con el PPD han retornado como Eudaldo Báez Galib. Nosotros manejamos todos los asuntos internos con apertura, escuchando, pero manteniéndonos siempre firme en lo que creemos”, afirmó el líder popular.

“A usted lo vislumbran como el candidato a la gobernación por el PPD en las próximas elecciones, ¿eso es algo que usted tiene presente?”, preguntó este rotativo.

“Eso es algo que yo decidiré y anunciaré en el 2027”, puntualizó.

En las pasadas elecciones del 5 de noviembre en Puerto Rico, candidatos de cinco partidos aspiraron a liderar los destinos de la isla.

Buena parte del debate se centró en el avance de la “Alianza de País” o la unión de líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Bajo la Alianza, sus candidatos no se enfocaron en impulsar una opción de estatus. Sin embargo, abogaron por la Asamblea Constitucional de Estatus como mecanismo para resolver el asunto territorial.

Parte del discurso de sus líderes, como el pipiolo Juan Dalmau, que se presentó como candidato a la gobernación por la Alianza, fue que, antes de meterse de lleno al asunto territorial, había que establecer un buen gobierno y resolver problemas estructurales como la corrupción.

Dalmau obtuvo un 30.77% versus el 41.26% de la actual gobernadora Jenniffer González del PNP. El candidato del PPD, Jesús Manuel Ortiz, quedó en un tercer lugar con el 21.47% de los votos.

El tema del estatus en el Congreso y proyectos de ley

En el Congreso, los últimos esfuerzos legislativos para avanzar en el tema del estatus se han centrado en proyectos para un plebiscito entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación.

El mayor adelanto en la discusión se reportó en diciembre de 2022 cuando la mayoría demócrata, liderada por la representante de Nueva York, Nydia Velázquez, y con apoyo de la entonces comisionada residente, González, y algunos republicanos aprobaron el H.R. 8393 o “Puerto Rico Status Act” (Ley de Estatus de Puerto Rico) en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, las posteriores versiones de la medida ni siquiera han bajado a evaluación en comité.

A todas las propuestas de ley, el PPD se ha opuesto bajo el argumento de que el ELA debe estar en la papeleta.

En el plebiscito criollo celebrado en la isla a la par con las elecciones pasadas, que no incluyó al ELA entre las opciones, los populares impulsaron un boicot contra la consulta o que los electores dejaran en blanco la papeleta.

En el evento plebiscitario, un 58.61% de electorado votó por la estadidad; 29.57% por soberanía con libre asociación, y un 11.82% por la independencia.

En una audiencia reciente ante un comité de la Cámara, Hernández Rivera le preguntó al secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI), Doug Burgum, sobre las posibilidades de que en un tratado de libre asociación con Estados Unidos, los nacionales del otro país puedan tener derecho a la ciudadanía por nacimiento como la que aplica a los puertorriqueños.

A la interrogante, Burgum respondió que podría ser, pero que se tiene que evaluar caso por caso.

El comisionado residente resaltó el intercambio con el funcionario como “un buen precedente para conversaciones futuras sobre el Estado Libre Asociado”.

