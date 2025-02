Luis Dávila Pernas defiende resolución aprobada en reunión de DNC para admitir a Puerto Rico como el estado 51

Nueva York – El presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico (DPPR), Luis Dávila Pernas, defendió la resolución que presentó y que fue aprobada en medio de la reunión invernal del Comité Nacional Demócrata (DNC) dirigida a que el Congreso de Estados Unidos inicie un proceso para admitir a Puerto Rico como el estado 51 y a Washington D.C. como el 52.

En entrevista con El Diario, Dávila Pernas confirmó que el jueves pasado su propuesta fue avalada en el Comité de Resoluciones, y, posteriormente ratificada, en el pleno.

“La resolución fue circulada a todos los miembros del Partido, fue coauspiciada por muchos miembros; se discutió y se aprobó en ese comité. Luego, en la sesión del viernes, que fue la del pleno, se adoptó como parte de la política pública del Partido (Demócrata)”, declaró sobre el trámite del documento en medio del encuentro del DNC en el que fue elegido Ken Martin como nuevo presidente.

El líder estadista además rechazó que la resolución se haya aprobado a “puerta cerrada”, según alegan algunos miembros de la coalición “Power4PuertoRico”.

“Yo no tengo problema en que haya opiniones diferentes, pero hay una realidad, y la realidad es que hubo una votación (en el comité) y esa votación arrojó un resultado, y ese resultado ha sido respetado. Todo el mundo reconoce que ese resultado existe. Personas de carne y hueso entraron y votaron…”, sostuvo Dávila Pernas.

“Acusar ahora que esto se hizo a puerta cerrada, que si esto, que si lo otro; fue una resolución que se presentó y fue aprobada”, insistió.

Los opositores a la resolución plantean que “más de la mitad de los votantes” en el plebiscito del 5 de noviembre se expresaron en contra de la estadidad en la pasada consulta plebiscitaria que se realizó durante la elección general.

Según los resultados certificados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el pasado 17 de enero, la opción de estadidad obtuvo un 58.61% de los votos; mientras que la libre asociación, el 29.57% del favor del electorado; y la independencia, el 11.82%.

Inicialmente, la CEE había divulgado que la independencia había alcanzado casi el 30% de los votos.

Pero luego trascendió que las máquinas de conteo habían invertido las posiciones entre las opciones de independencia y la libre asociación.

A juicio del entrevistado, los resultados claramente confirman la inclinación de los puertorriqueños a la alternativa de estatus que él favorece.

“El Partido Demócrata ha dicho mediante resolución que entiende que el futuro de Puerto Rico debe ser que se admita como un estado, tal y como debe ser con Washington D.C., porque entienden que los principios democráticos de participación y ejercer derechos democráticos civiles y constitucionales en su máximo potencial va por encima de cualquier consideración”, destacó el miembro del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

El también exdirector de la Oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA) expuso que incluir a Washington D.C. en la resolución fue una decisión basada en principios.

A pesar de que, para empezar, Washington D.C. es un distrito y no un territorio, Dávila Pernas considera que son más las similitudes que las diferencias entre ambas jurisdicciones.

“Yo pienso que tanto Puerto Rico como Washington son hermanos que han sido privados de sus derechos con una falta de representación. Ellos, por lo menos, pueden votar por el presidente y se le asignan tres votos en el Colegio Electoral. Nosotros no tenemos eso, pero tenemos las mismas limitaciones en cuanto a derechos democráticos y representación, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado federal. Y, como una cuestión de principios y de consistencia, yo no puedo levantar la voz y hacer un reclamo por los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, y, al mismo tiempo, ignorar o decir que es diferente el caso de nuestros hermanos que viven en Washington D.C.”, expuso.

A preguntas de El Diario sobre por qué no se presentó una resolución con el fin de que se radique legislación para un plebiscito avalado por el Congreso o vinculante que incluya las tres opciones no territoriales, respondió: “Las elecciones tienen resultados, y, el 5 de noviembre, los puertorriqueños votamos en un plebiscito que acogía el mismo lenguaje del Puerto Rico Status Act, y el resultado está ahí, (aproximadamente) 59% votó a favor de la estadidad, lo cual es un mandato claro y contundente a favor de esa opción. Ya este es el cuarto plebiscito que hemos tenido en 10 años que, nuevamente, arroja una mayoría y un número claro de personas que apoyan la estadidad”.

“Las demócratas que no simpatizan con la estadidad, ¿donde están representados en esa resolución?”, indagó El Diario.

“Esas personas que votaron por la libre asociación y la independencia tuvieron un 12% y un 20 y pico, y es una minoría. Por ejemplo, hay muchos demócratas que votaron en contra de Kamala Harris o muchos demócratas que han votado en primarias por otros candidatos y no prevalecen, y esos candidatos no están en la papeleta. Es lo mismo…”, contestó Dávila Pernas.

Otro cuestionamiento que han traído opositores a la estadidad, como, por ejemplo, miembros del Partido Popular Democrático (PPD), es que, la cantidad de papeletas en blanco, le resta validez al argumento de una mayoría de votos a favor de la estadidad.

Lo anterior, Dávila Pernas lo rebatió con el argumento de que más de 1 millón de personas votaron por las tres opciones descolonizadoras.

“Hay más de 1 millón de personas que votaron por las tres opciones descolonizadoras; eso es sobre un 88% de las personas que votaron en esta elección y eso es innegable. O sea, es un rechazo casi unánime al estatus territorial actual; y, dentro de las tres opciones, de ese 88% que votó, el 59% o la mayoría votó por la estadidad”, recalcó.

En la certificación de la CEE no se menciona el número específico de papeletas en blanco, pero en la página web de esa oficina aparece la cifra de 169,448 papeletas en blanco y 13,080 mal votadas.

El estatus de Puerto Rico y los republicanos en Cámara y Senado

Por otra parte, Dávila Pernas no ve el panorama tan espinoso para quienes buscan resolver el estatus de Puerto Rico a pesar de la mayoría republicana que impera tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado federal, junto con la llegada de Donald Trump al poder.

Dávila Pernas dijo contar con el apoyo de Martin, a quien los demócratas de los territorios endosaron para la presidencia del DNC. Según el presidente del DPPR, Martin es un aliado de la lucha por la estadidad.

“Lo más importante es recordar que la lucha por los derechos civiles no claudica porque sea probable o que vayan a aprobar (un proyecto) o no. Si fuese así, Martin Luther King nunca hubiera logrado lo que logró, y el movimiento de los derechos civiles a favor de los negros en la década de los 60 nunca hubiese ocurrido…Y segundo, estamos ante un nuevo Congreso que apenas lleva un mes de juramentado, y creo que hay amplio espacio y tiempo para que se puedan presentar estas medidas y se puedan discutir y debatir, y, eventualmente, aprobar”, argumentó sobre ese particular.

A juicio del estadista, la narrativa que ha imperado en el Congreso desde el inicio de la sesión en curso refleja apertura para discutir el caso de Puerto Rico.

“Lo que uno mira lo que ha ocurrido en el último mes, yo no recuerdo que haya habido tantas expresiones sobre admitir nuevos estados a la unión como yo he visto en los pasados 30 días, particularmente de los mismos republicanos. El primer día de sesión, y esto fue una demócrata, antes de juramentar, la delegada de las Islas Vírgenes, Stacey E. Plaskett, que hizo un reclamo de por qué no se le permitía a ella votar por el próximo speaker y por qué a Puerto Rico no se le permitía tampoco haciendo alusión a la falta de representación y de derechos que tienen los territorios…”, resaltó.

Dávila Pernas además hizo referencia a las expresiones de Trump con respecto a Canadá y Groenlandia, y, cómo, a su juicio, reflejan disposición por parte del presidente a admitir nuevos estados.

“Veo en la narrativa, en el discurso público de los republicanos, expansión, crecimiento, y, específicamente, de admisión de nuevos estados a la Unión”, opinó.

Cabe señalar que Trump no ha mencionado a Puerto Rico en los planteamientos anteriores, aunque antes había expresado su idea de vender a Puerto Rico o cambiarlo por Groenlandia.

Sobre la labor del comisionado residente Pablo José Hernández, único funcionario electo en Puerto Rico para representar a los puertorriqueños en el Congreso, Dávila Pernas cuestionó que sus palabras y sus acciones no vayan en la misma dirección, particularmente en lo referente al tema del estatus.

“Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, porque a lo único que se ha dedicado desde que fue electo es, precisamente, a hablar del estatus. Que yo sepa no ha radicado ningún proyecto para las desigualdades de Medicaid; no creo que haya radicado un proyecto en cuanto a Medicare Advantage. No he visto que haya radicado ningún proyecto que tenga que ver con la reforma contributiva a nivel federal. No he visto que haya presentado un proyecto relacionado con el Programa Suplementario del Seguro Social. Pero sí he visto que ha escrito múltiples cartas, más de una, en cuanto al plebiscito y sus resultados…escribió una columna en The Hill hablando del estatus también. Así que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace”, dijo sobre la gestión del estadolibrista en la capital federal.

El presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, reveló que, en las reuniones que ha mantenido con Hernández, quien recientemente fue seleccionado como presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en la isla, han hablado brevemente sobre el tema territorial.

“Yo soy una persona muy firme en mis convicciones, pero también soy decoroso y respetuoso, y estoy muy consciente de que tenemos posturas diametralmente opuestas en cuanto al tema del estatus. Así que las veces que he tenido la oportunidad de sentarme con el comisionado, aprovecho el tiempo para hablar de un sinnúmero de temas, y, cuando tocamos el tema del estatus, lo tocamos bien brevemente. Simple y sencillamente, se le dice. Por ejemplo, en la última reunión que tuvimos le conté de las reuniones que había tenido (sobre el asunto); le rebatí la postura del email o la carta que él había enviado a los congresistas sobre las papeletas en blanco, y le recordé que sobre un millón de personas habían votado por una de las tres opciones descolonizadoras, y que en ese sentido, era un rechazo claro a la condición territorial”, abundó.

Añadió que el motivo principal de los encuentros es ponerse a disposición del comisionado en cuanto a los temas en los que coinciden.

Otros temas ante la consideración y seguimiento de los demócratas boricuas en el Congreso es el precipicio fiscal de Medicaid; proyectos para ampliar beneficios a Puerto Rico bajo Medicare, como Medicare Savings Programs, Low Income Subsidy (LIS) y la Parte D; transición a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), y fondos para la reconstrucción de la red eléctrica.

“Son todas medidas que tienen un impacto directo en la vida de los puertorriqueños”, consideró.

