Todo lo que debes saber sobre la March Madness 2026: orígen, encuentros y fechas

El deporte universitario está entrando en la famosa “Locura de Marzo”, mejor conocido como el “March Madness”, donde 68 equipos universitarios compiten en siete rondas frenéticas. La premisa es simple pero cruel: “gana o vete a casa”.

Esta estructura garantiza sorpresas constantes, donde escuelas pequeñas suelen derribar a gigantes históricos. El clímax del evento llega con la Final Four, la penúltima ronda donde solo sobreviven cuatro equipos en busca del campeonato nacional.

Todo comienza con el Domingo de Selección, que este año tuvo lugar el pasado 15 de marzo. En este día, el Comité de Selección revela el cuadro (bracket) oficial. Este comité, compuesto por administradores de universidades y conferencias, tiene la difícil tarea de elegir a los 37 equipos que reciben una “invitación general” basándose en su rendimiento, además de los 31 campeones de conferencia que clasifican automáticamente.

Calendario del Torneo 2026

Ronda Preliminar (First Four): 17 y 18 de marzo.

17 y 18 de marzo. Primera ronda: 19 y 20 de marzo.

19 y 20 de marzo. Segunda ronda: 21 y 22 de marzo.

21 y 22 de marzo. Dulces 16 (Sweet 16): 26 y 27 de marzo.

26 y 27 de marzo. Cuartos de final (Elite Eight): del 28 al 31 de marzo.

del 28 al 31 de marzo. Final Four: 4 de abril en el Lucas Oil Stadium, Indianápolis .

4 de abril en el . Gran Final: 6 de abril en el Lucas Oil Stadium, Indianápolis.

Entendiendo el formato

Para organizar la competencia, el Comité clasifica a los 68 equipos del 1 al 68. Tras la ronda preliminar, quedan 64 equipos divididos en cuatro regiones. En cada región, los equipos se numeran del 1 al 16. Para premiar la excelencia en la temporada regular, el n.° 1 se enfrenta al n.° 16, el n.° 2 al n.° 15, y así sucesivamente, buscando que los favoritos tengan, en teoría, un inicio más accesible.

Origen

Según la propia NCAA, el término “March Madness” no nació en la NCAA. Fue acuñado originalmente por Henry V. Porter en 1939 para el baloncesto de escuelas secundarias en Illinois. Sin embargo, alcanzó la fama mundial en 1982, cuando el comentarista de CBS Brent Musburger lo utilizó durante la transmisión del torneo universitario. Desde entonces, es la marca registrada de la emoción de marzo.

Como dato histórico, el primer campeón fue Oregon en 1939, tras vencer a Ohio State con un marcador que hoy parecería de otro deporte: 46-33. Desde entonces, el torneo solo se ha interrumpido una vez, en 2020, debido a la pandemia global.

¿Cómo seguir la acción de la Locura de Marzo?

En los Estados Unidos, los derechos de transmisión se reparten entre TBS, TNT, TruTV y CBS. Además, la plataforma March Madness Live ofrece todos los encuentros en directo.

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