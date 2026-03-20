Tras 93 días detenidos por ICE en Texas, madre e hijo recuperan su libertad

Cleidy Che Mes y su hijo Edison recuperaron su libertad después de permanecer 93 días detenidos en un centro de inmigración en Dilley, Texas, pero denuncian que fueron dejados por autoridades migratorias en el aeropuerto de San Antonio sin dinero, instrucciones ni apoyo.

Pese a las condiciones de su liberación, ambos expresaron alivio y felicidad al salir del centro de detención.



“Es un día soñado. Me veo y no lo creo que estoy aquí”, dijo Cleidy, de acuerdo con lo publicado por N+ Univision 41.

Edison también describió la emoción del momento. “Ayer ni siquiera casi me acosté a dormir, por la emoción, porque por fin iba a salir de aquel lugar”, comentó sonriente.

Según el relato de la madre, agentes llegaron temprano para notificarles su liberación, noticia que sin duda esperaban con ansiedad.”Llegaron como a las 6 y media de la mañana, y me dijeron ‘alístese, que se va’”, recordó, la mujer.

Tras recibir sus documentos, ropa y pertenencias, ambos fueron trasladados al aeropuerto y dejados sin orientación. “Simplemente ‘bueno, aquí la dejamos y de aquí para allá, Dios con usted’”, relató.

Reencontrarse con la familia

Con la libertad recuperada, madre e hijo planean reencontrarse con su familia y retomar su vida cotidiana.



“En primer lugar, darle gracias a Dios, ir a una iglesia, y pues, ir a abrazar a mi esposo”, dijo Cleidy. Edison, por su parte, espera volver a la escuela y retomar sus estudios.

Durante su detención, Cleidy formó lazos con otras mujeres liberadas, con quienes mantiene contacto a través de un grupo de mensajería donde comparten experiencias y apoyo mutuo.

A pesar de la alegría, el temor persiste. “Tengo mucho miedo de que me vuelvan a agarrar con mi hijo y me vuelvan a llevar a ese horrendo lugar”, expresó.

La familia deberá presentarse a una audiencia en corte el próximo 1 de abril. Mientras tanto, Cleidy destacó la alegría que siente al recuperar su libertad. La mujer su hijo partieron a Chicago.

Sigue leyendo: