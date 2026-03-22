Cuánta fortuna tenía Chuck Norris al momento de su fallecimiento

El actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris, quien falleció el 19 de marzo de 2026 a los 86 años, dejó una fortuna considerable construida a lo largo de décadas de trabajo en el cine, la televisión, los negocios y la publicidad.

De acuerdo con estimaciones citadas por Fortune, el patrimonio neto de Norris al momento de su muerte era de aproximadamente $70 millones, resultado de múltiples fuentes de ingresos que fueron mucho más allá de su carrera como actor.

De instructor de artes marciales a estrella global

Nacido como Carlos Ray Norris en Oklahoma, su camino hacia el éxito comenzó tras ingresar a la Fuerza Aérea en 1958, donde inició su formación en artes marciales.

Posteriormente, abrió su propia academia en California y participó en torneos hasta coronarse campeón internacional de karate en 1967.

Durante esta etapa también entrenó a celebridades como Steve McQueen, Marie y Donny Osmond, y Bob Barker, lo que le permitió ganar reconocimiento antes de dar el salto a Hollywood.

Su carrera en el cine despegó tras aparecer junto a Bruce Lee en Way of the Dragon en 1972.

A partir de ahí, protagonizó diversas películas de acción y consolidó su fama con la serie Walker, Texas Ranger, estrenada en 1993 y que se mantuvo al aire durante ocho temporadas.

Ingresos millonarios en televisión

Uno de los pilares de su fortuna fue precisamente esta serie.

Norris llegó a ganar $375,000 por episodio durante los 203 capítulos de Walker, Texas Ranger, además de tener derecho al 23% de las ganancias del programa.

Sin embargo, en 2018 demandó a CBS al asegurar que no recibió la totalidad de lo que le correspondía. En ese momento, se estimaba que la serie había generado $692 millones.

El caso terminó con un acuerdo extrajudicial, aunque no se reveló la cifra final.

Diversificación de ingresos

Más allá de la actuación, Norris construyó su riqueza a través de múltiples negocios y acuerdos comerciales.

Fue imagen de marcas como Toyota, Honda Ridgeline, T-Mobile, Mountain Dew, United Healthcare, Glock y Total Gym, entre muchas otras.

También lanzó su propia línea de productos, escribió varios libros, participó en videojuegos, creó figuras de acción y fundó empresas como Lone Wolf Ranch Pets y CForce Water, esta última tras descubrir un acuífero en su propiedad.

Pagos por películas y apariciones

En el cine, Norris también obtuvo ingresos relevantes. Por ejemplo, se estima que ganó alrededor de $1.5 millones por su participación en The Expendables 2, mientras que por su cameo en Dodgeball habría recibido cerca de $100,000.

Un legado que va más allá del dinero

A lo largo de su vida, Norris mantuvo una actividad constante, tanto en el entretenimiento como en el ámbito empresarial y político.

Incluso en sus últimos años, continuó participando en proyectos como Chuck Norris’ Epic Guide to Military Vehicles en 2019 y el final de la serie Hawaii Five-O en 2020.

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