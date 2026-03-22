Fiscales federales instan al juez a no retrasar el juicio de Luigi Mangione

Los fiscales federales en el caso de Luigi Mangione hicieron un llamado al juez a rechazar la petición de su defensa de aplazar el juicio y, a su vez, solicitan ajustes “razonables” en el proceso de selección del jurado, de acuerdo con los registros judiciales.

En una misiva dirigida el sábado a la jueza de distrito estadounidense, Margaret Garnett, el fiscal adjunto Sean Buckley manifestó que “el interés público es sustancial e imperioso, y se sirve mejor procediendo al juicio sin demora”.

A inicios de la semana, el equipo de Mangione pidió que el caso federal —vinculado con los cargos federales por el acoso a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, disparado mortalmente afuera de un hotel en Midtown en diciembre de 2024— se pospusiera hasta inicios de 2027.

En la actualidad, la selección del jurado para el juicio federal de Mangione está pautada para empezar en septiembre, después de un juicio aparte en junio por cargos estatales relacionados con el asesinato de Thompson.

Los abogados del acusado alegaron que celebrar ambos juicios con tan poca diferencia de tiempo constituye una “restricción práctica” que no le permitiría a Mangione ejercer su derecho constitucional a revisar y recusar a los posibles integrantes del jurado y que podría contaminar el grupo de jurados federales.

En su carta, los fiscales federales escribieron que no estaban de acuerdo con los abogados de Mangione sobre el cambio de calendario, pero brindaron ajustes al proceso de selección del jurado, informó Gothamist.

“Las preocupaciones señaladas por la defensa pueden abordarse plenamente mediante modificaciones específicas al proceso del cuestionario, en lugar de una prórroga total de la fecha del juicio en este caso”, escribió Buckley.

“El cambio de postura en este caso respalda aún más ese enfoque. El plazo ampliado adoptado previamente por el Tribunal estaba diseñado para satisfacer las exigencias únicas de los litigios de pena capital, consideraciones que ya no son aplicables”, siguió, citando la decisión de Garnett de desestimar los cargos federales más graves contra Mangione —librándolo de la pena de muerte— en enero.

El juicio de Mangione ha atraído la atención internacional y ha provocado reacciones polarizadas: algunos condenan el asesinato de Thompson, mientras que otros lo ensalzan como un héroe que lucha contra un sistema de salud estadounidense corrupto.

Mujeres jóvenes y otros admiradores han acudido en masa a las comparecencias de Mangione ante el tribunal y le han enviado una gran cantidad de cartas y dinero.

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