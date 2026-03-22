Jason Momoa huye de la costa norte de Oahu tras inundaciones Hawái

El actor Jason Momoa comentó a sus seguidores que él y su familia tuvieron que abandonar su casa en Hawai por las inundaciones que afectan a la isla.

A través de sus historias de Instagram, relató que su familia se encontraba en la costa norte de O’ahu cuando comenzaron las inundaciones y luego de un apagón decidieron dejar su casa para buscar un lugar más seguro. Según dijo, tanto él y su familia se encuentran a salvo.

“Vengo con mi familia. Salimos de la Costa Norte… se nos fue la luz. Por ahora estamos a salvo, pero hay mucha gente que no lo está, así que les enviamos todo nuestro cariño”, dijo Momoa.

En el video, el actor se mostró afectado por la situación que enfrenta la isla. “La zona de North Shore está bastante complicada ahora mismo. Espero que todos estén a salvo y puedan salir. Manténganse a salvo”, expresó.

El Departamento de Gestión de Emergencias de O’ahu informó que hasta el sábado 21 de marzo se había evacuado a cientos de personas debido a las inundaciones, consideradas como una de las peores inundaciones que la isla ha visto en 20 años.

El actor lamentó las dificultades que están enfrentando los residentes de Oahu por las condiciones climáticas.

“Las tormentas, las inundaciones y las lluvias constantes en Oahu han afectado a mucha gente, especialmente a quienes ya enfrentaban dificultades. Ver familias desplazadas, comunidades luchando y a nuestros vecinos sin hogar siendo los más afectados”, dijo Momoa.

De acuerdo con el reporte del sábado, el gobernador de Hawái, Josh Green, aseguró que no se registran fallecidos tras las inundaciones.

Durante los últimos años Hawai ha enfrentado crisis ambientales como los incendios forestales de 2023 en Lahaina. El desastre natural fue clasificado como el peor en la historia de Hawái y el incendio forestal más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo.

Jason Momoa y su novia, la actriz Adria Arjona, se unieron a Zippy’s, una popular cadena de restaurantes con sede en Hawái, para apoyar a la comunidad que se ha visto afectada por las inundaciones.

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