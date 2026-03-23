Acusan a padres de Brooklyn tras la muerte de su hijo de 4 años por sobredosis de fentanilo

Una pareja de Brooklyn fue acusada formalmente luego de la muerte de su hijo pequeño, quien, de acuerdo con las autoridades, estuvo expuesto al fentanilo.

El viernes, el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, anunció que Yitzchok Sklar, de 33 años, y Miriam Elkayam, de 27 años, fueron procesados por homicidio involuntario por la muerte de su hijo de 4 años, Aron Sklar.

Los padres enfrentan cargos de homicidio por negligencia criminal, agresión en segundo grado, poner en peligro el bienestar de un menor y posesión criminal de una sustancia controlada.

“Esta acusación formal alega un nivel de negligencia desgarrador que resultó en la sobredosis fatal de un niño de cuatro años. Los padres tienen la responsabilidad fundamental de mantener a sus hijos seguros, y al supuestamente permitir que el fentanilo y otros narcóticos entraran en su hogar, estos acusados ​​incumplieron con ese deber”, expresó en un comunicado.

De acuerdo con la fiscalía, el 4 de marzo del año pasado, la policía y los servicios de emergencia respondieron a una llamada al 911 en un albergue familiar en East Flatbush, donde residían Elkayam, Yitzchok Sklar y Aron Sklar, tras encontrar a un niño de 4 años inconsciente.

Si bien los rescatistas le administraron Narcan al infante y lo llevaron a un hospital cercano, el menor fue declarado muerto posteriormente.

Después de un informe toxicológico, los funcionarios determinaron que la causa de muerte fue la exposición al fentanilo.

Asimismo, agregaron que, en medio de las pesquisas, se incautaron supuestamente fentanilo y otros narcóticos en la vivienda de los acusados, junto con parafernalia vinculada con las drogas, informó SI Live.

En la comparecencia ante el juez, Yitzchok Sklar quedó en prisión preventiva sin derecho a fianza, mientras que Elkayam quedó detenida con una fianza de $500,000 dólares en efectivo o un millón de dólares en fianza.

A inicios del mes pasado, Sklar y otra persona, Ahuva Katzin, también fueron acusados de delitos federales relacionados con drogas.

Los fiscales federales aseguran que conspiraron para distribuir fentanilo, parafluorofentanilo, heroína y metanfetamina entre 2023 y 2025.

“Según las acusaciones, Ahuva Katzin y Yitzchok Sklar vendieron drogas que causaron la trágica muerte del hijo de Sklar”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.

“En lugar de detenerse, presuntamente continuaron distribuyendo fentanilo y otras drogas peligrosas en todo Nueva York”.

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