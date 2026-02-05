Niño de 4 años murió drogado con fentanilo en hogar en Nueva York: padre y su novia acusados

Un padre y su novia han sido acusados por el envenenamiento mortal con fentanilo de un niño de 4 años en Brooklyn (NYC).

Según las autoridades federales, en marzo de 2025 el hijo de Yitzchok Sklar falleció a causa de la exposición al fentanilo, señaló ABC News. El menor, cuyo nombre no ha sido revelado, se encontraba en el apartamento con su padre y la novia de él, Ahuva Katzin, quien también es su presunta proveedora de drogas, en el momento en que estuvo expuesto al fentanilo.

Tras la llamada al 911 para reportar que el niño estaba sufriendo una emergencia médica, Sklar fue captado por las cámaras de seguridad saliendo del apartamento con una bolsa negra y regresando sin ella, dejando al niño solo. Luego la Policía de Nueva York encontró la bolsa en un auto cercano y su interior contenía fentanilo y heroína.

Anteriormente Sklar y la madre del niño, Miriam Elkayam, habían sido acusados ​​en un tribunal estatal de abandono de un menor y posesión criminal de sustancias controladas. Ahora esta semana Sklar y Katzin fueron acusados ​​formalmente a nivel federal de conspiración para distribuir narcóticos con resultado de muerte. Ese cargo conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Epidemia nacional

En diciembre el mandatario Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa el fentanilo como un arma de destrucción masiva, diciendo que la medida busca reforzar la respuesta del gobierno federal frente a la crisis provocada por esta droga sintética.

En enero de este año 6 residentes de El Bronx (NYC) fueron arrestados en relación con la incautación de 13 libras de fentanilo valoradas en $1 millón de dólares. En septiembre de 2023 un bebé hispano murió en El Bronx (NYC) tras consumir fentanilo que estaba almacenado ilegalmente en su guardería.

El fentanilo es un opioide sintético barato y potente que se puede usar para mezclar drogas como la cocaína o la heroína y producir un efecto hasta 50 veces más fuerte. “Es la amenaza más importante para nuestra salud pública y nuestra seguridad pública”, destacó en 2023 el agente especial de la DEA en Nueva York, Frank Tarentino. “Es veneno... Esto es sólo la punta del iceberg. Cada día tenemos más convulsiones. En la ciudad de Nueva York hay una sobredosis de drogas cada tres horas. A nivel nacional es cada cinco minutos, 295 al día”.

El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad de Nueva York: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el Departamento de Salud (DOH).

Busque ayuda