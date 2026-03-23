Padre del niño detenido por ICE en Minnesota teme deportación tras negativa de asilo

El caso del pequeño Liam Conejo, el niño ecuatoriano cuya detención por agentes de ICE en Minnesota, todavía no termina. Ahora, su padre teme una deportación acelerada después de que un juez migratorio negara la solicitud de asilo de la familia.

La historia tomó un nuevo giro tras la decisión judicial que, según la defensa, limita las posibilidades de apelación. Adrián Conejo Arias, padre del menor, expresó su preocupación en una entrevista con Telemundo, en la que aseguró que el proceso no les ha permitido defenderse adecuadamente.

“Fue una noticia que otra vez nos preocupa porque no nos están dejando defendernos como debería ser. Nos están quitando las cortes para la apelación y nos dieron fechas muy pronto”, afirmó.

El caso se remonta al 20 de enero, cuando agentes de migración detuvieron a Conejo Arias en Minneapolis. Su hijo, de apenas 5 años, fue retenido junto a él y luego los trasladaron a un centro de detención en Dilley, Texas.

La detención ocurrió pese a que la familia tenía una solicitud de asilo pendiente y no existía una orden de deportación en su contra.

La situación provocó una fuerte presión pública, lo que contribuyó a que un juez ordenara su liberación semanas después. El 1 de febrero, padre e hijo regresaron a Minnesota, donde intentaron continuar su proceso migratorio.

Sin embargo, la abogada de la familia, Danielle Molliver, denunció con ABC News que el tribunal no permitió presentar pruebas antes de cerrar el caso, una decisión que ya se apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

El padre del menor insiste en que su intención es permanecer en Estados Unidos por motivos de seguridad. “Estoy aquí porque tengo miedo de regresar a mi país”, declaró.

Durante la entrevista con Telemundo, también se escuchó brevemente a Liam, quien, con respuestas cortas, dijo sentirse “bien”.

Conejo Arias señaló que la atención mediática que en un inicio ayudó a su liberación, ahora no parece influir en el proceso. “No nos está favoreciendo ahora porque otra vez están los jueces impidiendo que nosotros nos podamos defender”, señaló a la cadena de noticias.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la actuación de los agentes y aseguró que el operativo tenía como objetivo al padre y no al menor. Sin embargo, esta versión ha sido negada por la familia, la defensa legal y las autoridades escolares.

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